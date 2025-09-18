Венсан КОМПАНИ: «Понимаем, что Челси – победители клубного чемпионата мира»

В среду, 17 сентября, немецкая «Бавария» и лондонский «Челси» провели матч первого тура Лиги чемпионов, по итогам которого мюнхенская команда победила со счетом 3:1.

После завершения этого поединка главный тренер немецкого клуба Венсан Компани поделился своими эмоциями из-за победы и успешного старта в еврокубках:

«Это была очень напряженная игра, именно так я ее воспринимал со стороны. Ребята отлично провели время на поле и заслужили победу. Мы уже сталкивались с сильными соперниками в этом сезоне: «Тоттенхэм», «Штутгарт» и «Лейпциг».

Конечно, мы понимаем, что «Челси» – это победители клубного чемпионата мира. Я счастлив, что «Баварии» удалось сохранить концентрацию в течении всех 90 минут, мы продемонстрировали свою игру и не теряли фокуса.

Было необходимо играть агрессивно, не оставляя слишком много пространства, и не проигрывать много единоборств. Мы отлично с этим справились и движемся дальше.

В некоторые моменты мне даже казалось, что игроки с удовольствием создавали моменты. В этом поединке футболисты «Баварии» не могли позволить себе ни одного спада, ни одной ошибки, потому что угроза и уровень «Челси» всегда очень высоки.

Нам нужно продолжать стремиться к новым победам. Я не заглядываю слишком далеко вперёд. Мы сыграли только одну игру из восьми. Это была хорошая работа, но теперь нам пора перевернуть страницу», – подытожил Компани.