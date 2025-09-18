Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Венсан КОМПАНИ: «Понимаем, что Челси – победители клубного чемпионата мира»
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 02:53 |
22
0

Венсан КОМПАНИ: «Понимаем, что Челси – победители клубного чемпионата мира»

Наставник «Баварии» оценил победу мюнхенского клуба в первом туре Лиги чемпионов

18 сентября 2025, 02:53 |
22
0
Венсан КОМПАНИ: «Понимаем, что Челси – победители клубного чемпионата мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

В среду, 17 сентября, немецкая «Бавария» и лондонский «Челси» провели матч первого тура Лиги чемпионов, по итогам которого мюнхенская команда победила со счетом 3:1.

После завершения этого поединка главный тренер немецкого клуба Венсан Компани поделился своими эмоциями из-за победы и успешного старта в еврокубках:

«Это была очень напряженная игра, именно так я ее воспринимал со стороны. Ребята отлично провели время на поле и заслужили победу. Мы уже сталкивались с сильными соперниками в этом сезоне: «Тоттенхэм», «Штутгарт» и «Лейпциг».

Конечно, мы понимаем, что «Челси» – это победители клубного чемпионата мира. Я счастлив, что «Баварии» удалось сохранить концентрацию в течении всех 90 минут, мы продемонстрировали свою игру и не теряли фокуса.

Было необходимо играть агрессивно, не оставляя слишком много пространства, и не проигрывать много единоборств. Мы отлично с этим справились и движемся дальше.

В некоторые моменты мне даже казалось, что игроки с удовольствием создавали моменты. В этом поединке футболисты «Баварии» не могли позволить себе ни одного спада, ни одной ошибки, потому что угроза и уровень «Челси» всегда очень высоки.

Нам нужно продолжать стремиться к новым победам. Я не заглядываю слишком далеко вперёд. Мы сыграли только одну игру из восьми. Это была хорошая работа, но теперь нам пора перевернуть страницу», – подытожил Компани.

По теме:
Диего СИМЕОНЕ: «Гол ван Дейка оставил нам горький привкус поражения»
ФОТО. Гарри Кейн получил приз лучшему в игре Баварии с Челси. Крутая оценка
Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне
Лига чемпионов Бавария Челси Бавария - Челси Венсан Компани пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Футбол | 17 сентября 2025, 20:50 98
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию

Киевляне вырвали путевку в 1/8 финала Кубка Украины

Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 18:45 23
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины

Команда получит техническое поражение

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17.09.2025, 08:43
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Футбол | 17.09.2025, 04:19
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Аякс – Интер – 0:2. Дубль Маркуса Тюрама. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18.09.2025, 01:10
Аякс – Интер – 0:2. Дубль Маркуса Тюрама. Видео голов и обзор матча
Аякс – Интер – 0:2. Дубль Маркуса Тюрама. Видео голов и обзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
16.09.2025, 07:34 12
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
16.09.2025, 23:55 55
Футбол
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 1
Бокс
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 3
Бокс
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
16.09.2025, 08:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем