Артета входит в тройку тренеров, чьи клубы имели лучшую защиту в ЛЧ
Кто из специалистов возглавляет этот рейтинг?
В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.
Для главного тренера гостей, Микеля Артеты, этот матч стал 25-м в Лиге чемпионов во главе клуба.
За эти 25 поединков «Арсенал» пропустил всего 18 голов, что составляет в среднем 0.72 за матч.
Если брать во внимание всех тренеров в истории турнира, которые возглавляли клубы как минимум в 25 матчах, лучший показатель имеют только Фабио Капелло (0.68) и Франк Райкард (0.70).
Топ-10 тренеров в истории Лиги чемпионов, которые провели минимум 25 матчей в турнире с наименьшим количеством пропущенных голов за матч (средний показатель)
- 0.68 – Фабио Капелло (Италия), 59 голов в 86 матчах
- 0.70 – Франк Райкард (Нидерланды), 28 голов в 45 матчах
- 0.72 – Микель Артета (Испания), 18 голов в 25 матчах
- 0.77 – Юпп Хайнкес (Германия), 36 голов в 47 матчах
- 0.82 – Жерар Улье (Франция), 31 гол в 38 матчах
- 0.84 – Эрнесто Вальверде (Испания), 37 голов в 44 матчах
- 0.88 – Жозе Моуринью (Португалия), 133 гола в 151 матче
- 0.90 – Эктор Купер (Аргентина), 47 голов в 52 матчах
- 0.93 – Феликс Магат (Германия), 37 голов в 40 матчах
- 0.95 – Рафаэль Бенитес (Испания), 90 голов в 95 матчах
