Артета входит в тройку тренеров, чьи клубы имели лучшую защиту в ЛЧ

В матче первого тура Лиги чемпионов «Арсенал» на выезде победил «Атлетик» со счетом 2:0.

Для главного тренера гостей, Микеля Артеты, этот матч стал 25-м в Лиге чемпионов во главе клуба.

За эти 25 поединков «Арсенал» пропустил всего 18 голов, что составляет в среднем 0.72 за матч.

Если брать во внимание всех тренеров в истории турнира, которые возглавляли клубы как минимум в 25 матчах, лучший показатель имеют только Фабио Капелло (0.68) и Франк Райкард (0.70).

Топ-10 тренеров в истории Лиги чемпионов, которые провели минимум 25 матчей в турнире с наименьшим количеством пропущенных голов за матч (средний показатель)