Лука Мейреллиш стал 8-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26
Сколько всего голов забили бразильцы «горняков» в текущем сезоне?
В матче 1/16 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» на выезде победил «Полесье» Ставки со счетом 1:0.
Дебютным голом в составе «горняков» отметился бразильский новичок Лука Мейреллиш.
Его гол стал уже 21-м, забитым бразильцами «Шахтера» в текущем сезоне во всех турнирах. Сам Мейреллиш стал 8-м бразильским автором гола «горняков».
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (21)
- 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 2 – Педриньо (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 1 – Эгиналду (Лига Европы)
- 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
- 1 – Лука Мейреллиш (Кубок Украины)
