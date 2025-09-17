Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лука Мейреллиш стал 8-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26
Кубок Украины
17 сентября 2025, 23:24 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:25
ФК Шахтер

В матче 1/16 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» на выезде победил «Полесье» Ставки со счетом 1:0.

Дебютным голом в составе «горняков» отметился бразильский новичок Лука Мейреллиш.

Его гол стал уже 21-м, забитым бразильцами «Шахтера» в текущем сезоне во всех турнирах. Сам Мейреллиш стал 8-м бразильским автором гола «горняков».

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (21)

  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Кауан Элиас (2 – УПЛ, 2 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 2 – Невертон (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 2 – Педриньо (1 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 1 – Эгиналду (Лига Европы)
  • 1 – Винисиус Тобиас (УПЛ)
  • 1 – Лука Мейреллиш (Кубок Украины)
Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Ставки Лука Мейреллиш статистика Кевин (Шахтер) Алиссон Сантана Кауан Элиас Невертон Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Винисиус Тобиас Эгиналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
