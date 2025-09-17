Лука Мейреллиш стал 8-м бразильцем Шахтера, забившим гол в сезоне 2025/26

В матче 1/16 финала Кубка Украины донецкий «Шахтер» на выезде победил «Полесье» Ставки со счетом 1:0.

Дебютным голом в составе «горняков» отметился бразильский новичок Лука Мейреллиш.

Его гол стал уже 21-м, забитым бразильцами «Шахтера» в текущем сезоне во всех турнирах. Сам Мейреллиш стал 8-м бразильским автором гола «горняков».

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (21)