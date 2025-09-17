ФОТО. Пафос с 26-й минуты играет в меньшинстве в матче ЛЧ с Олимпиакасом
В середине первого тайма прямую красную карточку получил Бруно
17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Олимпиакос и Пафос.
Коллективы играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
На 26-й минуте вторую желтую получил форвард гостей Бруно. Рефери удалил бразильского нападающего – Пафос теперь играет вдесятером.
Олимпиакос в первом тайме не сумел воспользоваться численным преимуществом – счет 0:0, команды ушли на перерыв.
