Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Пафос с 26-й минуты играет в меньшинстве в матче ЛЧ с Олимпиакасом
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 20:43 | Обновлено 17 сентября 2025, 20:46
В середине первого тайма прямую красную карточку получил Бруно

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Олимпиакос и Пафос.

Коллективы играют на стадионе Караискакис в городе Пирей. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 26-й минуте вторую желтую получил форвард гостей Бруно. Рефери удалил бразильского нападающего – Пафос теперь играет вдесятером.

Олимпиакос в первом тайме не сумел воспользоваться численным преимуществом – счет 0:0, команды ушли на перерыв.

