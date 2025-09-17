Бывший игрок сборной Украины Валерий Лучкевич посетил матч 1/16 финала Кубка Украины между «Металлистом» и «ЛНЗ» (0:2), который состоялся в Ужгороде.

29-летний футболист находится в статусе свободного агента. Его последним клубом было киевское «Динамо», которое он покинул летом после завершения контракта.

Известно также, что последние несколько месяцев Лучкевич вместе с семьей проживает именно в Ужгороде.

Известный игрок выступал за команды «Днепр», «Стандард», «Александрия», «Днепр-1», «Колос», «Динамо». Финалист Лиги Европы 2014/15 с «Днепром».

ФОТО. Лучкевич посетил матч Металлиста с ЛНЗ. Вингер пока без клуба