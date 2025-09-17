Чемпионат мира17 сентября 2025, 17:31 | Обновлено 17 сентября 2025, 17:50
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Готовы отдать 15 тысяч гривен?
17 сентября 2025, 17:31 | Обновлено 17 сентября 2025, 17:50
УАФ объявила о старте продаж футболок сборной Украины с недавнего матча отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2).
Выставлены эксклюзивные футболки – именно те, в которых игроки сборной Украины провели встречу с французами. Кроме того, футболисты подписали свою экипировку.
Однако за эксклюзив придется отдать 15 тысяч гривен.
В УАФ отметили, что их новый магазин пока работает в тестовом режиме.
особливо прикольно на скріні з інтернет магазину видно параметр "Кількість"
Це типу Судаков умовно 5 раз міняв футболку за гру)))