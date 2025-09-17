ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами

УАФ объявила о старте продаж футболок сборной Украины с недавнего матча отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2).

Выставлены эксклюзивные футболки – именно те, в которых игроки сборной Украины провели встречу с французами. Кроме того, футболисты подписали свою экипировку.

Однако за эксклюзив придется отдать 15 тысяч гривен.

В УАФ отметили, что их новый магазин пока работает в тестовом режиме.