17 сентября 2025, 17:31
ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами

Готовы отдать 15 тысяч гривен?

ФОТО. Цены поражают. УАФ продает футболки сборной Украины с автографами
Getty Images/Global Images Ukraine

УАФ объявила о старте продаж футболок сборной Украины с недавнего матча отбора ЧМ-2026 против Франции (0:2).

Выставлены эксклюзивные футболки – именно те, в которых игроки сборной Украины провели встречу с французами. Кроме того, футболисты подписали свою экипировку.

Однако за эксклюзив придется отдать 15 тысяч гривен.

В УАФ отметили, что их новый магазин пока работает в тестовом режиме.

Комментарии
Diesel
Ну а чого, просто бабки косять)))
особливо прикольно на скріні з інтернет  магазину видно параметр "Кількість"
Це типу Судаков умовно 5 раз міняв футболку за гру)))
Ответить
+5
inflicted
А Реброва коли звільнять?
Ответить
+5
Артур Деменко
Собирают Шеве на зп?
Ответить
0
Vovan78
За футболки цих безхребетних телепнів віддавати такі гроші? Я розумію, коли футболки гравців ідуть з аукціонів на якість добрі справи, а тут що тупо вирішили зрубати бабла!
Ответить
0
Умник
Почему не 20000?
Ответить
0
