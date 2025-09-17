Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Ошибка в защите. ЛНЗ открыл счет в матче с Металлистом
Кубок Украины
17 сентября 2025, 13:30 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:32
В ворота бывшего клуба забил Вячеслав Танковский

17 сентября в 13:00 начался матч между клубами «Металлист» и ЛНЗ в 1/16 финала Кубка Украины.

Местом проведения поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.

Первые минуты матча были достаточно ровными, нули на табло держались до первой ошибки. «Металлист» потерял мяч в обороне, предоставив ЛНЗ возможность выйти вперед – клуб из Черкас воспользовался шансом. Автором гола стал Вячеслав Танковский.

