17 сентября 2025, 13:30
ВИДЕО. Ошибка в защите. ЛНЗ открыл счет в матче с Металлистом
В ворота бывшего клуба забил Вячеслав Танковский
17 сентября в 13:00 начался матч между клубами «Металлист» и ЛНЗ в 1/16 финала Кубка Украины.
Местом проведения поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.
Первые минуты матча были достаточно ровными, нули на табло держались до первой ошибки. «Металлист» потерял мяч в обороне, предоставив ЛНЗ возможность выйти вперед – клуб из Черкас воспользовался шансом. Автором гола стал Вячеслав Танковский.
ВИДЕО. Ошибка в защите. ЛНЗ открыл счет в матче с Металлистом
