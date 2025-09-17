Кристиан КИВУ: «Я считаю, что наша команда сильна»
Главный тренер «Интера» поделился ожиданиями от игры против «Аякса»
Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от матча 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса»:
«Мой период в «Аяксе»? Я благодарен за то, что пережил здесь. Эти годы помогли мне вырасти как человеку и футболисту, прежде чем я сделал важный шаг в Италии.
Поражение от «Ювентуса»? Я считаю, что наша команда сильна, и она доказала это в Турине, но если посмотреть на результат, то можно обвинять кого-то. Мы все знаем, что означает это поражение, но мы также должны смотреть на положительные аспекты, такие как наше желание выиграть матч. Я считаю, что мы близки к тому, чтобы развить то хорошее, что мы уже видели и хотим делать».
Матч «Аякс» – «Интер» состоится 17 сентября в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец уже скоро может возобновить полноценные тренировки
Во время матча на поле находились одновременно восемь легионеров криворожского клуба