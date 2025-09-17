Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил

14 августа нынешнего года «Реал» наконец-то завершил трансфер вундеркинда «Ривер Плейт» и национальной сборной Аргентины Франко Мастантуоно. За вингера, которому в этот день как раз исполнилось 18 лет, мадридский гранд заплатил 45 миллионов евро. Достаточно большие деньги, даже для современного, откровенно «перегретого» футбольного рынка, однако в «Реале» понимают – есть очень высокая вероятность, что спустя пять-семь лет об этой сумме в аспекте таланта и уровня выступлений Мастантуоно обозреватели будут отзываться как о крайне несущественной.

Мастантуоно уже дебютировал в Лиге чемпионов и испанской Ла Лиге, став третьим самым молодым иностранным футболистом в истории «Реала», заигранным в рамках национального чемпионата. Хавбеку действительно прочат большое будущее, а в сборной Аргентины он уже успел сыграть под десятым номером, который в последние годы был зарезервирован за гением всех времен Лионелем Месси.

Но переход Мастантуоно в «Реал» принес мадридцам не только большую радость и надежды на светлое и яркое будущее, но и внезапно вернул к проблеме, от которой клуб упорно старался уйти и откреститься в последние несколько десятилетий, по крайней мере, при президентстве Флорентино Переса…

О чем речь? На первый взгляд, о сущей банальности, однако именно из такого, как показывает практика, часто возникают серьезные неприятности.

История человечества знает имена, которые неизбежно напоминают большинству о темном прошлом. И футбол не способен изменить в этом плане ничего. Например, в итальянской Серии А в текущем сезоне уже успел дебютировать защитник, чья фамилия способна вызвать ужас или проявления категорической неприязни. Речь о Романо Флориани Муссолини, который по материнской линии является правнуком печально известного итальянского диктатора и пособника Адольфа Гитлера Бенито Муссолини. Этот 22-летний молодой футболист летом нынешнего года на правах аренды перешел из «Лацио» в «Кремонезе», и во избежание широкого резонанса и каких-либо скандалов принял решение разместить на своей футболке не традиционную фамилию (в его случае это Флориани Муссолини), а ограничиться лишь именем (Романо).

Казалось бы, причем здесь Франко Мастантуоно? Впрочем, после вышеизложенной параллели, наверное, найдется немало читателей, которые уже поняли, о чем пойдет речь…

На первый взгляд, все действительно не так и очевидно. Имя Франко имеет широкое распространение во многих странах, и в родной для Мастантуоно Аргентине оно не имеет абсолютно никакого политического или негативно исторического подтекста. Однако проблема возникает тогда, когда фанаты «Реала» вдруг начинают бурно приветствовать своего нового молодого гения громогласными скандированиями: «Франко! Франко!». В этот момент почва под ногами действительно становиться скользкой, ведь в Испании Франко ассоциируется лишь с одним человеком – генералом Франсиско, архитектором сорокалетней диктатуры, носящей в истории его имя.

По иронии судьбы Каудильо (титул, который носил Франсиско Франко, означающий буквально «вождь» или «предводитель») являлся болельщиком мадридского «Реала» и считался покровителем «бланкос». Именно при нем 13 июня 1943 года «Реал» добыл самую крупную в своей истории победу над злейшими соперниками из «Барселоны» – 11:4. Впрочем, по сей день в Испании продолжаются споры, имел ли место в этом случае справедливый спортивный матч, либо же гости из Каталонии были до смерти запуганы ставленниками Франко, из-за чего решили буквально «слить» ту игру в угоду диктатору…

После избавления Испании от диктатуры Франсиско Франко, «Реал» старательно избегал любых политических коннотаций. Эти процессы особенно обострились, когда к управлению клубом пришел Флорентино Перес. Этот руководитель сделал все, чтобы очистить имидж клуба, убрав с трибун «Сантьяго Бернабеу» поклонников ультраправых идей. Казалось бы, ситуация окончательно затихла и отошла в историю, как вдруг в Мадриде появился Франко Мастантуоно, в честь которого фанаты начали скандировать весьма неоднозначные приветствия…

Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

Статуса неоднозначности им точно добавили испанские журналисты, преимущественно из Каталонии. Люди, лояльные к «Барселоне», поспешили заострить внимание общественности на «прискорбном эпизоде», который в очередной раз продемонстрировал «истинную природу» мадридского мира. Конечно, чтобы лучше понимать всю диспозицию происходящего, нужно находится непосредственно в Испании, но… Даже так становится очевидным – вокруг «Реала» вновь может разгореться пламя скандалов, которое подпитывают заинтересованные лица…

69-летняя легенда «Реала» Хорхе Вальдано, который в прошлом работал исполнительным директором мадридского клуба, настроен весьма скептически к подобного рода инсинуациям в СМИ. Недавно аргентинец заявил следующее: «Скандирования в честь Франко Мастантуоно привели к последствиям, достойным антропологического анализа. Если эти скандирования были шуткой, то отлично: нет лучшего экзорцизма, чем юмор. Однако если кто-то скандировал это имя с особой страстью к идеологии, которую оно символизирует, то мы сталкиваемся с новой формой глупости. Это подкрепляет аргументы о политической вражде на стадионах».

Сам Франко Мастантуоно пока никак не отреагировал на шумиху вокруг его имени в СМИ. А вот главный тренер «Реала» Хаби Алонсо постарался приуменьшить значение этой проблемы для мадридского клуба в частности и всего испанского футбола в целом: «Я думаю только об игроке. И я вижу, как Франко хорошо тренируется, как хорошо взаимодействует с партнерами: когда я вижу его улыбку, я ни о чем не беспокоюсь».

Впрочем, если нагнетание ситуации продолжится, то нет сомнений, что боссам «Реала» придется всерьез задуматься о поисках долгосрочного решения этой проблемы. Перес не для того положил несколько десятилетий жизни, чтобы создать практически безупречную репутацию современным «бланкос», чтобы сейчас кто-то воспользовался его проворностью в аспекте подписания юного гения Франко Мастантуоно.

Поговаривают, что внутри «Реала» уже придумали новую кричалку для фанатов, которую теперь попробуют мягко «скормить» массам. Потому не удивляйтесь, если вскоре вместо «Франко! Франко!» вы услышите, например, «Мастан! Мастан!». А что, это совершенно точно куда оригинальнее прежней банальщины, да еще и с особым пиренейским привкусом диктаторства…