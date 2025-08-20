Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мастантуоно – третий самый молодой иностранный дебютант Реала в Ла Лиге
Испания
20 августа 2025, 00:50 | Обновлено 20 августа 2025, 00:52
Мастантуоно – третий самый молодой иностранный дебютант Реала в Ла Лиге

Хаби Алонсо выставил третий самый молодой состав «сливочных в своей первой игре в чемпионате Испании

Мастантуоно – третий самый молодой иностранный дебютант Реала в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

В матче первого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Осасуну» со счетом 1:0.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Испанский тренер Хаби Алонсо выставил третий самый молодой состав «Реала» (25 лет и 213 дней), который проводит свой дебютный матч в Ла Лиге, начиная с сезона 2005/06:

  • 25 лет и 181 день – Жозе Моуринью (2010)
  • 25 лет и 201 день – Мануэль Пеллегрини (2009)
  • 25 лет и 213 дней – Хаби Алонсо (2025)

«Реал» пробил свой 85-й пенальти с сезона 2016/17. Это является самым большим показателем в Ла Лиге. «Барселона» за этот период пробила 61 пенальти, «Атлетико» – 51.

Аргентинец Франко Мастантуоно в возрасте 18 лет и 5 дней стал третьим самым молодым иностранцем, дебютировавшим за «сливочных» в Ла Лиге.

Самые молодые иностранные дебютанты Реала в Ла Лиге

  1. 16 лет и 157 дней – Мартин Эдегор (Норвегия, 2015)
  2. 17 лет и 270 дней – Самуэль Это'о (Камерун, 1998)
  3. 18 лет и 5 дней – Франко Мастантуоно (Аргентина, 2025)
  4. 18 лет и 35 дней – Эндрик (Бразилия, 2024)
  5. 18 лет и 67 дней – Хуан Эснайдер (Аргентина, 1991)
Реал Мадрид – Осасуна – 1:0. Как забил Мбаппе. Видео гола и обзор матча
45 за Реал. Килиан Мбаппе продвигается в клубном рейтинге бомбардиров
Элитная четверка. Список игроков, которые забивали на каждой минуте матча
Осасуна чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид статистика Ла Лига Реал - Осасуна Хаби Алонсо Жозе Моуриньо Мануэль Пеллегрини Барселона Атлетико Мадрид Франко Мастантуоно Мартин Эдегор Самюэль Это'о Эндрик
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
