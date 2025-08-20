Мастантуоно – третий самый молодой иностранный дебютант Реала в Ла Лиге
Хаби Алонсо выставил третий самый молодой состав «сливочных в своей первой игре в чемпионате Испании
В матче первого тура испанской Ла Лиги мадридский «Реал» дома победил «Осасуну» со счетом 1:0.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Испанский тренер Хаби Алонсо выставил третий самый молодой состав «Реала» (25 лет и 213 дней), который проводит свой дебютный матч в Ла Лиге, начиная с сезона 2005/06:
- 25 лет и 181 день – Жозе Моуринью (2010)
- 25 лет и 201 день – Мануэль Пеллегрини (2009)
- 25 лет и 213 дней – Хаби Алонсо (2025)
«Реал» пробил свой 85-й пенальти с сезона 2016/17. Это является самым большим показателем в Ла Лиге. «Барселона» за этот период пробила 61 пенальти, «Атлетико» – 51.
Аргентинец Франко Мастантуоно в возрасте 18 лет и 5 дней стал третьим самым молодым иностранцем, дебютировавшим за «сливочных» в Ла Лиге.
Самые молодые иностранные дебютанты Реала в Ла Лиге
- 16 лет и 157 дней – Мартин Эдегор (Норвегия, 2015)
- 17 лет и 270 дней – Самуэль Это'о (Камерун, 1998)
- 18 лет и 5 дней – Франко Мастантуоно (Аргентина, 2025)
- 18 лет и 35 дней – Эндрик (Бразилия, 2024)
- 18 лет и 67 дней – Хуан Эснайдер (Аргентина, 1991)
