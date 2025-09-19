Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 06:20 |
688
0

Артур Рудько вляпался в скандал

ФК Черноморец. Артур Рудько

Бывший вратарь киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Артур Рудько вляпался в скандал. 33-летний бывший вратарь молодежной сборной Украины был задержан при попытке незаконного пересечения границы.

По информации источника, Артур Рудько намеревался заключить контракт с азербайджанским клубом «Габала». Именно из-за этого украинец решил уехать за границу. Теперь это предложение уже неактуально.

Ранее бывший голкипер киевского «Динамо» и других украинских команд Артур Рудько признался, что не может найти клуб для продолжения карьеры в Украине.

Динамо Киев Шахтер Донецк Артур Рудько Вооруженные силы Украины российско-украинская война мобилизация Габала
Дмитрий Олейник Источник: Динамомания
