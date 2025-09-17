17 сентября мюнхенская Бавария сыграет против лондонского Челси в матче первого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего поединка будет испанский рефери Хосе Санчес Мартинес.

Наставниками коллективов являются Венсан Компания (Бавария) и Энцо Мареская (Челси).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Челси

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.