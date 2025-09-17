Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Челси
Поединок первого тура еврокубка состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по Киеву
17 сентября мюнхенская Бавария сыграет против лондонского Челси в матче первого тура Лиги чемпионов 2025/26.
Встреча пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего поединка будет испанский рефери Хосе Санчес Мартинес.
Наставниками коллективов являются Венсан Компания (Бавария) и Энцо Мареская (Челси).
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Челси
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле
Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості