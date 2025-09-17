Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Челси

Поединок первого тура еврокубка состоится 17 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Челси
Коллаж Sport.ua

17 сентября мюнхенская Бавария сыграет против лондонского Челси в матче первого тура Лиги чемпионов 2025/26.

Встреча пройдет на Альянц Арене в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет испанский рефери Хосе Санчес Мартинес.

Наставниками коллективов являются Венсан Компания (Бавария) и Энцо Мареская (Челси).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Бавария – Челси

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бавария – Челси
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Бавария Челси Бавария - Челси где смотреть Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
