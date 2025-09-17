Интер Майами реваншировал. Месси оформил гол и ассист в ворота Сиэтла

В ночь на 17 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Сиэтл Саундерс.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Легендарный аргентинец Лионель Месси оформил гол и ассист в этой встрече. Один забитый мяч и одну голевую передачу в свой активе также занес Жорди Альба.

Все 90 минут отыграл еще один экс-футболист Барселоны Серхио Бускетс. Луис Суарес пропустил поединок.

Интер Майами взял реванш у Сиэтла за поражение в финале Кубка Лиг (0:3), который состоялся 1 сентября.

MLS 2025. 17 сентября

Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1

Голы: Альба, 12, Месси, 41, Фрэй, 52 – Варгас, 69

