Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1. Перфоманс Месси и Альбы. Видео голов
МЛС США
Интер Майами
17.09.2025 02:30 – FT 3 : 1
Сиэтл Саундерс
Major League Soccer
Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1. Перфоманс Месси и Альбы. Видео голов

Смотрите видеообзор матча Major League Soccer (MLS)

Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1. Перфоманс Месси и Альбы. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 17 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Сиэтл Саундерс.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По голу и ассисту в этой встрече оформили Лионель Месси и Жорди Альба.

MLS 2025. 17 сентября

Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1

Голы: Альба, 12, Месси, 41, Фрэй, 52 – Варгас, 69

Видеообзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Обед Варгас (Сиэтл Саундерс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Иан Фрей (Интер Майами).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами).
По теме:
Интер Майами реваншировал. Месси оформил гол и ассист в ворота Сиэтла
Реал стал первой командой в истории ЛЧ, забившей 700 голов в турнире
ВИДЕО. Как Ювентус вырвал ничью с матче с Боруссией Дортмунд
Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Серхио Бускетс Сиэтл Саундерс Жорди Альба Интер Майами видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
