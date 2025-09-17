17.09.2025 02:30 – FT 3 : 1
Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1. Перфоманс Месси и Альбы. Видео голов
Смотрите видеообзор матча Major League Soccer (MLS)
В ночь на 17 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Сиэтл Саундерс.
Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
По голу и ассисту в этой встрече оформили Лионель Месси и Жорди Альба.
MLS 2025. 17 сентября
Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1
Голы: Альба, 12, Месси, 41, Фрэй, 52 – Варгас, 69
Видеообзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Обед Варгас (Сиэтл Саундерс).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Иан Фрей (Интер Майами).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (Интер Майами).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Хорди Альба (Интер Майами).
