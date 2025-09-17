В ночь на 17 сентября состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Интер Майами и Сиэтл Саундерс.

Поединок прошел на арене Чейз Стэдиум в Форт Лодердейле. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По голу и ассисту в этой встрече оформили Лионель Месси и Жорди Альба.

MLS 2025. 17 сентября

Интер Майами – Сиэтл Саундерс – 3:1

Голы: Альба, 12, Месси, 41, Фрэй, 52 – Варгас, 69

Видеообзор матча