17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Начало игры в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов из Днепра.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.