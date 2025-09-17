Кубок Украины17 сентября 2025, 02:26 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:27
12
0
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Полесье Ставки – Шахтер
Поединок состоится 17 сентября и начнется в 15:30 по Киеву
17 сентября 2025, 02:26 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:27
12
0
17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.
Начало игры в 15:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов из Днепра.
Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2025, 09:00 2
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время летнего межсезонья
Футбол | 16 сентября 2025, 20:59 45
Артур Рудько вляпался в скандал
Волейбол | 16.09.2025, 19:25
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Футбол | 17.09.2025, 01:35
Комментарии 0
Популярные новости
15.09.2025, 04:04 10
15.09.2025, 07:05 5
15.09.2025, 06:14 1
16.09.2025, 07:07 10
15.09.2025, 06:23 28
16.09.2025, 00:17 3
15.09.2025, 11:22 6
16.09.2025, 10:10 11