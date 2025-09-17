Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 сентября 2025, 02:26 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:27
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Полесье Ставки – Шахтер

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

17 сентября 2025, 02:26 | Обновлено 17 сентября 2025, 02:27
Где смотреть онлайн матч 1/16 финала Кубка Украины Полесье Ставки – Шахтер
Коллаж Sport.ua

17 сентября состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/16 финала турнира сыграют «Полесье» Ставки и «Шахтер» Донецк.

Начало игры в 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча будет Дмитрий Евтухов из Днепра.

Видеотрансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Полесье Ставки
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
