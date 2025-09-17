Реал стал первой командой в истории ЛЧ, забившей 700 голов в турнире
Чем еще запомнился матч Реала против Марселя?
В матче первого тура Лиги чемпионов Реал дома победил Марсель со счетом 2:1.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Реал стал первой командой в Лиге чемпионов, которая забила 700 голов в турнире (начиная с сезона 1992/93).
Франко Мастантуоно в возрасте 18 лет и 33 дней стал самым молодым игроком Реала, который когда-либо выходил в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Предыдущее достижение в клубе принадлежало Эндрику в 2024 году (18 лет и 73 дня).
Если брать во внимание аргентинских футболистов, то моложе Мастантуоно в Лиге чемпионов в старте выходил только Лионель Месси в 2004 году в возрасте 17 лет и 166 дней.
Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории Реала, который участвовал в матче Лиги чемпионов как игрок и как тренер мадридского клуба. Первыми двумя были Зинедин Зидан и Сантьяго Солари.
Реал опередил Баварию по количеству пробитых пенальти в истории Лиги чемпионов (63 против 62).
Дани Карвахаль получил свою первую красную карточку в 92-х матчах Лиги чемпионов.
Franco Mastantuono is the youngest ever Real Madrid player (18y 33d) and the second youngest Argentinian after Lionel Messi in 2004 (17y 166d) to start a UEFA Champions League game.— Squawka (@Squawka) September 16, 2025
What a moment for the teenager. ⭐ pic.twitter.com/SRKm9oLxJy
Only three men have both played for and managed Real Madrid in a Champions League game in the UCL Era:— Squawka Dugout (@SquawkaDugout) September 16, 2025
◎ Zinedine Zidane
◎ Santiago Solari
◉ Xabi Alonso 🆕
Welcome to the club. pic.twitter.com/weDYxzvSrS
