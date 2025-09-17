Реал стал первой командой в истории ЛЧ, забившей 700 голов в турнире

В матче первого тура Лиги чемпионов Реал дома победил Марсель со счетом 2:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Реал стал первой командой в Лиге чемпионов, которая забила 700 голов в турнире (начиная с сезона 1992/93).

Франко Мастантуоно в возрасте 18 лет и 33 дней стал самым молодым игроком Реала, который когда-либо выходил в стартовом составе на матч Лиги чемпионов. Предыдущее достижение в клубе принадлежало Эндрику в 2024 году (18 лет и 73 дня).

Если брать во внимание аргентинских футболистов, то моложе Мастантуоно в Лиге чемпионов в старте выходил только Лионель Месси в 2004 году в возрасте 17 лет и 166 дней.

Хаби Алонсо стал третьим тренером в истории Реала, который участвовал в матче Лиги чемпионов как игрок и как тренер мадридского клуба. Первыми двумя были Зинедин Зидан и Сантьяго Солари.

Реал опередил Баварию по количеству пробитых пенальти в истории Лиги чемпионов (63 против 62).

Дани Карвахаль получил свою первую красную карточку в 92-х матчах Лиги чемпионов.

Franco Mastantuono is the youngest ever Real Madrid player (18y 33d) and the second youngest Argentinian after Lionel Messi in 2004 (17y 166d) to start a UEFA Champions League game.



What a moment for the teenager. ⭐ pic.twitter.com/SRKm9oLxJy — Squawka (@Squawka) September 16, 2025