Раритетное фото из Манчестера. Компани трогательно простился с Хаттоном
Главный тренер «Баварии» заявил, что это большая потеря для спортивного сообщества
Бывший игрок «Манчестер Сити», а ныне тренер «Баварии» Венсан Компани высказался по поводу смерти известного профессионального боксера Рикки Хаттона.
«Если вы были в Манчестере, вы понимаете, как велик был Рики. О нем говорили бы все манкунианцы.
Это грустно. Сочувствую родным и близким.
Чтобы сравнить с немцами, он был как Томас Мюллер только в другом виде спорта».
Компани тесно дружил с Рикки Хаттоном и в память опубликовал в соцсетях общую фотографию еще с Манчестера.
Рикки Хаттон преждевременно скончался 14 сентября в собственном доме в Большом Манчестере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон Богданович отметил Твердохлеба
Давид Алаба может перейти в «Фенербахче»