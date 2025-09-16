Раритетное фото из Манчестера. Компани трогательно простился с Хаттоном

Бывший игрок «Манчестер Сити», а ныне тренер «Баварии» Венсан Компани высказался по поводу смерти известного профессионального боксера Рикки Хаттона.

«Если вы были в Манчестере, вы понимаете, как велик был Рики. О нем говорили бы все манкунианцы.

Это грустно. Сочувствую родным и близким.

Чтобы сравнить с немцами, он был как Томас Мюллер только в другом виде спорта».

Компани тесно дружил с Рикки Хаттоном и в память опубликовал в соцсетях общую фотографию еще с Манчестера.

Рикки Хаттон преждевременно скончался 14 сентября в собственном доме в Большом Манчестере.