Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Раритетное фото из Манчестера. Компани трогательно простился с Хаттоном
Англия
16 сентября 2025, 18:53 |
Раритетное фото из Манчестера. Компани трогательно простился с Хаттоном

Главный тренер «Баварии» заявил, что это большая потеря для спортивного сообщества

16 сентября 2025, 18:53
Раритетное фото из Манчестера. Компани трогательно простился с Хаттоном
Бывший игрок «Манчестер Сити», а ныне тренер «Баварии» Венсан Компани высказался по поводу смерти известного профессионального боксера Рикки Хаттона.

«Если вы были в Манчестере, вы понимаете, как велик был Рики. О нем говорили бы все манкунианцы.

Это грустно. Сочувствую родным и близким.

Чтобы сравнить с немцами, он был как Томас Мюллер только в другом виде спорта».

Компани тесно дружил с Рикки Хаттоном и в память опубликовал в соцсетях общую фотографию еще с Манчестера.

Рикки Хаттон преждевременно скончался 14 сентября в собственном доме в Большом Манчестере.

Венсан Компани Рикки Хаттон смерть бокс Манчестер Сити Бавария
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
