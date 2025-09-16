Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вальверде и Артета назвали стартовые составы на матч ЛЧ Атлетик – Арсенал
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:05
66
0

Вальверде и Артета назвали стартовые составы на матч ЛЧ Атлетик – Арсенал

Поединок первого тура главного еврокубка состоится 16 сентября и начнется в 19:45

16 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:05
66
0
Вальверде и Артета назвали стартовые составы на матч ЛЧ Атлетик – Арсенал
Коллаж Sport.ua

16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик (Испания) и Арсенал (Англия).

Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом противостояния наставники коллективов Эрнесто Вальверде и Микель Артета назвали стартовые составы своих подопечных.

Стартовые составы на матч Атлетик – Арсенал

По теме:
Обнародованы стартовые составы на матч ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
100-миллионный нападающий гранда пропустит топ-матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов ПСЖ – Аталанта
Эрнесто Вальверде Микель Артета Лига чемпионов стартовые составы Атлетик Бильбао Арсенал Лондон
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
Волейбол | 16 сентября 2025, 10:10 11
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ

Синьо-жовті провели другий матч на світовій першості

Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Футбол | 16 сентября 2025, 18:21 0
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ
Шевченко, Крапивцов и Пономаренко. Заявка сборной Украины U-20 на ЧМ

Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили

Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2025, 14:07
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Футбол | 16.09.2025, 10:02
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
15.09.2025, 06:23 28
Футбол
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
16.09.2025, 07:07 10
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
15.09.2025, 11:22 6
Волейбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем