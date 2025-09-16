Лига чемпионов16 сентября 2025, 18:58 | Обновлено 16 сентября 2025, 19:05
Вальверде и Артета назвали стартовые составы на матч ЛЧ Атлетик – Арсенал
Поединок первого тура главного еврокубка состоится 16 сентября и начнется в 19:45
16 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик (Испания) и Арсенал (Англия).
Поединок пройдет на стадионе Сан Мамес в Бильбао. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед стартом противостояния наставники коллективов Эрнесто Вальверде и Микель Артета назвали стартовые составы своих подопечных.
Читайте также:Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Стартовые составы на матч Атлетик – Арсенал
