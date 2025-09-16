Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обнародованы стартовые составы на матч ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 18:52 |
75
0

Матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів стартує 16 вересня о 19:45 за Києвом

Коллаж Sport.ua

Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.

Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз

ПСВ Лига чемпионов Юнион Сен-Жилуаз стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
