Лига чемпионов16 сентября 2025, 18:52 |
75
0
Обнародованы стартовые составы на матч ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
Матч першого туру основного раунду Ліги чемпіонів стартує 16 вересня о 19:45 за Києвом
Во вторник, 16 сентября, состоится матч первого тура основного раунда Лиги чемпионов между «ПСВ» и «Юнионом» Сен-Жилуаз.
Встречу примет стадион «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз
