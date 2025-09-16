Президент Вереса: «Мы его отпустим, но конечно же будет клаусула»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 18:08 | Обновлено 16 сентября 2025, 18:09
Иван Надеин прокомментировал, позволит ли Шандруку принять лучшее предложение от других клубов

НК Верес. Олег Шандрук

Президент народного клуба Верес Иван Алексеевич Надеин рассказал о главном тренере команды Олеге Шандруке.

«Олег Шандрук – это местный специалист. Он из Ровно. Ровно и Вереск – это для него родной клуб. Бесспорно, если для него будет хорошее предложение, где он может существенно улучшить свои профессиональные качества и добиться больших успехов – мы его отпустим. Но, безусловно, будет клаусула.

Я считаю, что у нас сегодня появилось много футболистов активов, много интересных молодых футболистов.

Мы разговаривали с командой перед сезоном, у нас была задача быть в десятке. Но у нас стоит задача победы в каждой игре. Ничего невозможного нет.

Мы хотим, чтобы клубы УПЛ и ПФЛ были причастны к работе Комитета арбитров, чтобы был баланс. У нас сегодня вся ответственность на УАФ. И мы сегодня не можем это контролировать», – прокомментировал Надеин.

Олег Шандрук работает в структуре Вереса с 2018 года, а главным тренером был назначен в 2023-м.

Иван Надеин Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Олег Шандрук
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
