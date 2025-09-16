17 сентября греческий Олимпиакос проведет матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Пафоса из Кипра.

Встреча состоится на стадионе Караискакис в городе Пирей. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет румынский рефери Иштван Ковач.

В системе Олимпиакоса находится украинский форвард Роман Яремчук, однако он пропустит игру из-за травмы икры.

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Олимпиакос – Пафос

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.