Лига чемпионов
16 сентября 2025, 16:45 | Обновлено 16 сентября 2025, 17:31
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Олимпиакос – Пафос

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 19:45 по Киеву

ФК Олимпиакос

17 сентября греческий Олимпиакос проведет матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 против Пафоса из Кипра.

Встреча состоится на стадионе Караискакис в городе Пирей. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего поединка будет румынский рефери Иштван Ковач.

В системе Олимпиакоса находится украинский форвард Роман Яремчук, однако он пропустит игру из-за травмы икры.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Олимпиакос – Пафос
