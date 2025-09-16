Украинский полузащитник Шахтера прокомментировал свой переход в Европу

Полузащитник донецкого «Шахтера» Кирилл Сигеев, который проведет сезон 2025/26 в «Татране» на правах аренды, прокомментировал свой переход в чемпионат Словакии:

– Как ты очутился в «Татране»?

– Мне позвонил агент и рассказал, что есть такой вариант. Долго не раздумывал и согласился. Дома конкретных предложений не поступало. Я очень доволен, что смог попасть туда. Хочу поблагодарить «Шахтера» за возможность держать себя в форме и быть функционально подготовленным к переходу в новую команду.

– «Татран» может выкупить тебя у «Шахтера»?

– У меня аренда без права выкупа. По завершении сезона я должен вернуться в донецкий клуб.

– Предыдущий сезон ты отыграл в «Черноморце». Не жалеешь, что перед этим не остался в «Александрии», которая боролась за чемпионство?

– Не все от меня зависело. Я бы очень хотел помочь «Александрии», поскольку я получал постоянную практику у Руслана Петровича Ротаня. Там был крутой коллектив, классный тренерский штаб.

В «Черноморце», если не принимать во внимания внешние проблемы в команде, тоже получил хорошую школу. Клуб с такой историей и город не заслуживают находиться в Первой лиге. Мы не должны были вылетать за подбором игроков, но игра оставляла желать лучшего. Хорошую школу для себя получил, поработав с Бабичем и Кучером, – рассказал Кирилл.

Сигеев провел три матча за словацкий клуб, однако не сумел отличиться результативными действиями. «Татран» Прешов набрал шесть баллов после семи туров и занимает восьмое место в турнирной таблице.