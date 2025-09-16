Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский полузащитник Шахтера прокомментировал свой переход в Европу
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 14:17 |
364
0

Украинский полузащитник Шахтера прокомментировал свой переход в Европу

Кирилл Сегеев рассказал, почему выбрал словацкий «Татран» и как покинул Премьер-лигу

16 сентября 2025, 14:17 |
364
0
Украинский полузащитник Шахтера прокомментировал свой переход в Европу
Instagram. Кирилл Сигеев

Полузащитник донецкого «Шахтера» Кирилл Сигеев, который проведет сезон 2025/26 в «Татране» на правах аренды, прокомментировал свой переход в чемпионат Словакии:

– Как ты очутился в «Татране»?

– Мне позвонил агент и рассказал, что есть такой вариант. Долго не раздумывал и согласился. Дома конкретных предложений не поступало. Я очень доволен, что смог попасть туда. Хочу поблагодарить «Шахтера» за возможность держать себя в форме и быть функционально подготовленным к переходу в новую команду.

– «Татран» может выкупить тебя у «Шахтера»?

– У меня аренда без права выкупа. По завершении сезона я должен вернуться в донецкий клуб.

– Предыдущий сезон ты отыграл в «Черноморце». Не жалеешь, что перед этим не остался в «Александрии», которая боролась за чемпионство?

– Не все от меня зависело. Я бы очень хотел помочь «Александрии», поскольку я получал постоянную практику у Руслана Петровича Ротаня. Там был крутой коллектив, классный тренерский штаб.

В «Черноморце», если не принимать во внимания внешние проблемы в команде, тоже получил хорошую школу. Клуб с такой историей и город не заслуживают находиться в Первой лиге. Мы не должны были вылетать за подбором игроков, но игра оставляла желать лучшего. Хорошую школу для себя получил, поработав с Бабичем и Кучером, – рассказал Кирилл.

Сигеев провел три матча за словацкий клуб, однако не сумел отличиться результативными действиями. «Татран» Прешов набрал шесть баллов после семи туров и занимает восьмое место в турнирной таблице.

По теме:
Карьера пошла на спад. Чемпион мира 2018 перейдет к польскому середняку
Украинский легионер хотел бы сыграть против Динамо или Шахтера в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Известный испанец, выигравший ЧМ 2010, нашел новый клуб
Шахтер Донецк чемпионат Словакии по футболу Татран Прешов Кирилл Сигеев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16 сентября 2025, 13:16 1
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Атлетик – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 сентября в 19:45 по Киеву

Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Бокс | 15 сентября 2025, 23:31 1
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?

Американец рассказал жуткую историю из прошлого

Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16.09.2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16.09.2025, 14:07
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16.09.2025, 07:07
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 26
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
15.09.2025, 06:14 1
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
14.09.2025, 09:34 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем