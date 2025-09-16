Другие новости16 сентября 2025, 02:31 |
267
0
ФОТО. Девушка экс-звезды украинского футбола впечатлила новым фотосетом
Виктор Коваленко – самый настоящий счастливчик
16 сентября 2025, 02:31 |
267
0
Анастасия Мантач восхитила сеть утонченным образом.
Возлюбленная украинского футболиста Виктора Коваленко поразила подписчиков новой фотосессией.
Анастасия предстала в белоснежном жакете и брюках, подчеркнувших ее фигуру и безупречный стиль.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Об их отношениях стало известно в конце 2020 года, у девушки есть сын от предыдущего брака.
Напомним, что Виктор Коваленко находится в статусе свободного агента с июля нынешнего года.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 15 сентября 2025, 08:23 1
Идея заключается в трансфере в «Реал» Мадрид
Футбол | 16 сентября 2025, 02:13 0
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Бокс | 15.09.2025, 07:05
Футбол | 15.09.2025, 22:11
Комментарии 0
Популярные новости
14.09.2025, 10:16 1
15.09.2025, 15:25 8
15.09.2025, 11:22 6
15.09.2025, 07:36 2
14.09.2025, 10:27 1
14.09.2025, 11:37 27
14.09.2025, 21:07 23