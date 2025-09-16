ФОТО. Девушка экс-звезды украинского футбола впечатлила новым фотосетом

Анастасия Мантач восхитила сеть утонченным образом.

Возлюбленная украинского футболиста Виктора Коваленко поразила подписчиков новой фотосессией.

Анастасия предстала в белоснежном жакете и брюках, подчеркнувших ее фигуру и безупречный стиль.

Об их отношениях стало известно в конце 2020 года, у девушки есть сын от предыдущего брака.

Напомним, что Виктор Коваленко находится в статусе свободного агента с июля нынешнего года.