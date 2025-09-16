Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Девушка экс-звезды украинского футбола впечатлила новым фотосетом
16 сентября 2025, 02:31
ФОТО. Девушка экс-звезды украинского футбола впечатлила новым фотосетом

Виктор Коваленко – самый настоящий счастливчик

Instagram. Анастасия Мантач

Анастасия Мантач восхитила сеть утонченным образом.

Возлюбленная украинского футболиста Виктора Коваленко поразила подписчиков новой фотосессией.

Анастасия предстала в белоснежном жакете и брюках, подчеркнувших ее фигуру и безупречный стиль.

Об их отношениях стало известно в конце 2020 года, у девушки есть сын от предыдущего брака.

Напомним, что Виктор Коваленко находится в статусе свободного агента с июля нынешнего года.

фото lifestyle девушки Виктор Коваленко
Максим Лапченко Источник: Instagram
