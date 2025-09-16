Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
16 сентября 2025, 01:34 | Обновлено 16 сентября 2025, 02:02
Защитник Манчестер Сити выбыл из строя на 5 недель

Алжирец Райан Аит-Нури получил травму голеностопа

Getty Images/Global Images Ukraine

Алжирский защитник Манчестер Сити Райан Аит-Нури выбыл из строя на 5 недель из-за травмы голеностопа.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию:

«Аит-Нури вылетел на 5 недель. Травма голеностопа оказалась сложнее, чем казалось сначала.

В сегодняшних условиях вылет на 5 недель означает, что игрок вернется только после октябрьской международной паузы, ближе к ноябрю.

Сложный старт сезона для Ман Сити, учитывая травмы ключевых игроков (Нури, Шерки, Фоден, Родри, Мармуш и другие)».

Манчестер Сити Райан Аит-Нури травма голеностопа травма Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
