Англия
16 сентября 2025, 00:01 | Обновлено 16 сентября 2025, 00:03
Ливерпуль в 47-й раз забил победный гол на 90+ минуте в АПЛ

Сколько таких победных мячей имеют другие клубы?

Getty Images/Global Images Ukraine

В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде минимально победил «Бернли» благодаря голу Мохамеда Салаха на 90+5-й минуте.

Этот гол стал для «Ливерпуля» уже пятым в сезоне, который был забит после 80-й минуты, что на данный момент является рекордом сезона.

Голы в сезоне АПЛ 2025/26, которые были забиты после 80-й минуты матчей

  • 5 – Ливерпуль
  • 3 – Сандерленд, Вест Хэм Юнайтед
  • 2 – Фулхэм
  • 1 – Арсенал, Брентфорд, Брайтон, Бернли, Челси, Лидс Юнайтед, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед

Также гол Салаха стал 47-м победным для «Ливерпуля» в истории АПЛ, который был забит на 90+ минуте. По этому показателю «красные» также держат рекорд лиги.

Победные голы в истории АПЛ, забитые на 90+ минуте матчей

  • 47 – Ливерпуль
  • 34 – Арсенал
  • 33 – Манчестер Юнайтед
  • 32 – Тоттенхэм Хотспур
  • 29 – Челси
  • 26 – Эвертон
  • 22 – Манчестер Сити
  • 22 – Ньюкасл Юнайтед
  • 18 – Вест Хэм Юнайтед
  • 17 – Астон Вилла
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
