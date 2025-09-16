Ливерпуль в 47-й раз забил победный гол на 90+ минуте в АПЛ
Сколько таких победных мячей имеют другие клубы?
В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде минимально победил «Бернли» благодаря голу Мохамеда Салаха на 90+5-й минуте.
Этот гол стал для «Ливерпуля» уже пятым в сезоне, который был забит после 80-й минуты, что на данный момент является рекордом сезона.
Голы в сезоне АПЛ 2025/26, которые были забиты после 80-й минуты матчей
- 5 – Ливерпуль
- 3 – Сандерленд, Вест Хэм Юнайтед
- 2 – Фулхэм
- 1 – Арсенал, Брентфорд, Брайтон, Бернли, Челси, Лидс Юнайтед, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед
Также гол Салаха стал 47-м победным для «Ливерпуля» в истории АПЛ, который был забит на 90+ минуте. По этому показателю «красные» также держат рекорд лиги.
Победные голы в истории АПЛ, забитые на 90+ минуте матчей
- 47 – Ливерпуль
- 34 – Арсенал
- 33 – Манчестер Юнайтед
- 32 – Тоттенхэм Хотспур
- 29 – Челси
- 26 – Эвертон
- 22 – Манчестер Сити
- 22 – Ньюкасл Юнайтед
- 18 – Вест Хэм Юнайтед
- 17 – Астон Вилла
