Ливерпуль в 47-й раз забил победный гол на 90+ минуте в АПЛ

В матче четвертого тура АПЛ «Ливерпуль» на выезде минимально победил «Бернли» благодаря голу Мохамеда Салаха на 90+5-й минуте.

Этот гол стал для «Ливерпуля» уже пятым в сезоне, который был забит после 80-й минуты, что на данный момент является рекордом сезона.

Голы в сезоне АПЛ 2025/26, которые были забиты после 80-й минуты матчей

5 – Ливерпуль

3 – Сандерленд, Вест Хэм Юнайтед

2 – Фулхэм

1 – Арсенал, Брентфорд, Брайтон, Бернли, Челси, Лидс Юнайтед, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл Юнайтед

Также гол Салаха стал 47-м победным для «Ливерпуля» в истории АПЛ, который был забит на 90+ минуте. По этому показателю «красные» также держат рекорд лиги.

Победные голы в истории АПЛ, забитые на 90+ минуте матчей

47 – Ливерпуль

34 – Арсенал

33 – Манчестер Юнайтед

32 – Тоттенхэм Хотспур

29 – Челси

26 – Эвертон

22 – Манчестер Сити

22 – Ньюкасл Юнайтед

18 – Вест Хэм Юнайтед

17 – Астон Вилла

