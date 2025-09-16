Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 16:44 | Обновлено 16 сентября 2025, 16:45
Ярослав РАКИЦКИЙ: «Кому я там нужен в Шахтере? Я бы играл в Барселоне...»

Защитник «Черноморца» хочет помочь Одессе выйти в УПЛ

Защитник одесского «Черноморца» Ярослав Ракицкий высказался о возможном возвращении в донецкий «Шахтер»:

«Кому я там нужен в «Шахтере»? Я сейчас здесь и хочу помочь «Черноморцу». Мотивация у меня зашкаливает – помочь такому городу, как Одесса, выйти в УПЛ. Это моя мотивация №1. Думаю, это моя «крайняя» команда, где я буду играть. Моя цель – Премьер-Лига, и главная цель – помочь молодым ребятам. Здесь роскошные игроки, с роскошными данными, уровня УПЛ. Если бы у меня были данные, как у братьев Когутов, я бы играл в «Барселоне».

Ранее Ярослав Ракицкий объяснил, почему вернулся в Украину после игры за «зенит».

Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Николай Когут Иван Когут Барселона
Дмитрий Вус Источник: Трендец
