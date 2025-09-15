Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Бруну ЛАЖЕ: «Бенфика – одна из лучших в Европе по прессингу»
Лига чемпионов
15 сентября 2025, 21:29 | Обновлено 15 сентября 2025, 21:38
Бруну ЛАЖЕ: «Бенфика – одна из лучших в Европе по прессингу»

Наставник жалуется на игру в атаке

uefa.com

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал предстоящий матч против «Карабаха» в первом туре Лиги чемпионов.

Те, кто тренирует «Бенфику», знают требования: мы должны играть хорошо, недостаточно просто выигрывать титулы. У нас еще длинный путь в развитии игры. В обороне мы быстро вернулись к уровню прошлого года – мы сильны и, возможно, одни из лучших в Европе по прессингу. Но в атаке у нас много простора для прогресса.

Нам нужно создавать больше динамики и движения, выводить лучших игроков на позиции для завершения атак».

Когда появляются возможности, мы разговариваем с игроками, и я верю, что завтра команда снова может провести хороший матч. Я сказал, что мы не были довольны тем, что сделали [против Санта-Клары], но дело в том, чтобы понять, что мы строим».

В заявке на Лигу чемпионов в «Бенфике» – два украинца Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

Матч «Бенфика» – «Карабах» начнется 16 сентября в 22:00 по Киеву.

