Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Реал Мадрид – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Реал Мадрид
16.09.2025 22:00 - : -
Марсель
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 08:38 |
Реал Мадрид – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 16 сентября в 22:00

колаж Sport.ua

Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Марсель
