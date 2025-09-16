16.09.2025 22:00 - : -
Реал Мадрид – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 16 сентября в 22:00
Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Марсель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – Марсель
