Источник: клуб АПЛ предложил Шахтеру 30 миллионов евро за звезду атаки

Этим летом «Шахтер» имел возможность продать в АПЛ 19-летнего правого вингера Алиссона.

По информации ТаТоТаке, «горняки» получили официальное предложение от новичка АПЛ «Сандерленда». «Шахтеру» предлагали 30 миллионов евро. «Горняки» сразу отказались продавать бразильца за такие деньги и не вели переговоры.

Отметим, что «Шахтер» подписал Алиссона в марте из «Атлетико Минейро» за 14 миллионов евро. К тому же, у бразильского клуба остались 15% экономических прав на вингера.

В летнее трансферное окно «Шахтер» продал бразильского вингера Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро.