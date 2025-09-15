Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед: «Команда никуда не двигается»
Петер Шмейхель рассказал о стиле Рубена Аморима
Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал стиль тренировки Рубена Аморима после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ.
«Глядя на команду, не могу не почувствовать, что она никуда не двигается. Всё так же, как было. «Манчестер Сити» не нужно было прилагать много усилий, чтобы одержать победу.
Думаю, что Амориму нужно что-то менять. Изменить нужно систему. Выставить четырех защитников.
Надо, чтобы игроки играли не только так, как умеют, но и чему-то учились», – прокомментировал Шмейхель.
«Манчестер Юнайтед» уступил в дерби со счетом 0:3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец считает себя номером один рейтинга P4P
14 сентября парижане одолели Ланс со счетом 2:0 в матче четвертого тура чемпионата