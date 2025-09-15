Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед: «Команда никуда не двигается»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал стиль тренировки Рубена Аморима после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ.

«Глядя на команду, не могу не почувствовать, что она никуда не двигается. Всё так же, как было. «Манчестер Сити» не нужно было прилагать много усилий, чтобы одержать победу.

Думаю, что Амориму нужно что-то менять. Изменить нужно систему. Выставить четырех защитников.

Надо, чтобы игроки играли не только так, как умеют, но и чему-то учились», – прокомментировал Шмейхель.

«Манчестер Юнайтед» уступил в дерби со счетом 0:3.