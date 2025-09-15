Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легендарный экс-голкипер Манчестер Юнайтед: «Команда никуда не двигается»
Англия
15 сентября 2025, 18:17 |
282
1

Петер Шмейхель рассказал о стиле Рубена Аморима

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель прокомментировал стиль тренировки Рубена Аморима после поражения от «Манчестер Сити» (0:3) в 4-м туре АПЛ.

«Глядя на команду, не могу не почувствовать, что она никуда не двигается. Всё так же, как было. «Манчестер Сити» не нужно было прилагать много усилий, чтобы одержать победу.

Думаю, что Амориму нужно что-то менять. Изменить нужно систему. Выставить четырех защитников.

Надо, чтобы игроки играли не только так, как умеют, но и чему-то учились», – прокомментировал Шмейхель.

«Манчестер Юнайтед» уступил в дерби со счетом 0:3.

По теме:
Новый тренер для Судакова и Трубина. Бенфика может сменить коуча
Вирджил ван Дейк: «Он станет очень важной частью Ливерпуля»
31 очко в 31-м матче АПЛ. Аморим устанавливает антирекорды МЮ
Петер Шмейхель Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Александр Сильченко Источник: Metro
Перець
Тут Англія і всі грають в 4 захисники , а Аморім молодець ломає схеми
