Хаби АЛОНСО: «Без сомнения, он лидер»
Хаби Алонсо высказался о Килиане Мбаппе
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо назвал французского нападающего Килиана Мбаппе лидером «сливочных»:
«Без сомнения, он лидер. Учитывая его личность, опыт и влияние, которое он оказывает на других. Он один из лидеров, и когда группа сильна, сплочена, остальные члены команды знают, на кого им нужно равняться, чей пример им следует следовать. Килиан – один из них».
За 4 матча в Ла Лиге сезона 2025/26 Килиан Мбаппе отличился 4 голами и 1 голевой передачей.
Ранее Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем с «Марселем».
