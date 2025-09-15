Хаби АЛОНСО: «Без сомнения, он лидер»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо назвал французского нападающего Килиана Мбаппе лидером «сливочных»:

«Без сомнения, он лидер. Учитывая его личность, опыт и влияние, которое он оказывает на других. Он один из лидеров, и когда группа сильна, сплочена, остальные члены команды знают, на кого им нужно равняться, чей пример им следует следовать. Килиан – один из них».

За 4 матча в Ла Лиге сезона 2025/26 Килиан Мбаппе отличился 4 голами и 1 голевой передачей.

