Англия
15 сентября 2025, 16:47 | Обновлено 15 сентября 2025, 16:48
Предложение сделано. Звезда Ман Сити может покинуть клуб за огромные деньги

Фил Фоден привлекает внимание «Аль-Насра»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден привлекает внимание «Аль-Насра». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал предложение в размере 130 миллионов евро за 25-летнего футболиста английского гранда.

В прошедшем сезоне Фил Фоден провел 49 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 13 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Холанд решил уйти из «Манчестер Сити».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.com
