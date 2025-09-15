Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Идея заключается в трансфере в «Реал» Мадрид
25-летний звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.
По информации Transferfeed, норвежец летом 2026 года стремится перейти в «Реал» Мадрид, клуб, который уже давно интересуется им. Однако трансфер может состояться только при условии, что Винисиус Жуниор покинет Мадрид. К бразильцу давно проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.
В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.
Ранее форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинд Холанд столкнулся с дверью автобуса перед домашним поединком против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Порнозвезда Бонни Блу приехала к шотландцам с особенным предложением...
4 сентября в Англии стартовал первый чемпионат мира среди любителей под эгидой World Boxing