15 сентября 2025, 05:18
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг

Идея заключается в трансфере в «Реал» Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

25-летний звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английскую команду.

По информации Transferfeed, норвежец летом 2026 года стремится перейти в «Реал» Мадрид, клуб, который уже давно интересуется им. Однако трансфер может состояться только при условии, что Винисиус Жуниор покинет Мадрид. К бразильцу давно проявляют интерес клубы из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Холанд сыграл на клубном уровне 48 матчей, забил 34 гола и сделал пять ассистов.

Ранее форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинд Холанд столкнулся с дверью автобуса перед домашним поединком против Молдовы в квалификации чемпионата мира 2026.

Эрлинг Холанд Реал Мадрид
Дмитрий Олейник Источник: TransferFeed
