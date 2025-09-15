ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После игры официальный аккаунт ПСЖ в Instagram опубликовал видео, на котором Забарный успевает пробежать от чужой до собственной штрафной площадки и перехватить передачу соперника. Видео сопровождается подписями «Забарный в режиме зверя» и «Скорость Забарного вас поразит».

