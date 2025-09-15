Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Франция
15 сентября 2025, 15:25
1074
5

Илья продемонстрировал феноменальную скорость

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

14 сентября состоялся матч четвертого тура Лиги 1 2025/26 между командами ПСЖ и Ланс.

Поединок прошел на стадионе Парк де Пренс в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После игры официальный аккаунт ПСЖ в Instagram опубликовал видео, на котором Забарный успевает пробежать от чужой до собственной штрафной площадки и перехватить передачу соперника. Видео сопровождается подписями «Забарный в режиме зверя» и «Скорость Забарного вас поразит».

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
MaximusOne
Добре що в свої не переправив.
Ответить
+1
Enthiran
У него под повязкой был пластырь с допингом.
Ответить
0
Alex86 1
Обидно было бы если б еще и гол забил ... в свои)
Ответить
0
MOTYLL272
Так який раунок?Звірі блін.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
