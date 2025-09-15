Гари НЕВИЛЛ: «Если это произойдет, то МЮ придется опять менять тренера»
Легенда МЮ оценил старт сезона в АПЛ
Легенда Манчестер Юнайтед Гарри Невилл поделился эмоциями от старта «красных дьяволов» в новом сезоне Английской Премьер-лиги.
«Когда Аморим только пришел в клуб, я был вдохновлен тем, что они стали играть с тремя защитниками. Но он меняет их в каждом матче, и это говорит о том, что он не уверен, кто должен играть. К тому же он сменяет пять игроков оборонительной линии.
Сегодня было много личных ошибок. Шоу провел один из самых плохих матчей, которые я видел. Во всех трех эпизодах с пропущенными голами он мог сыграть лучше.
«Юнайтед» ничего не показал. Они идут 14-ми, позади всего четыре тура, и мы все говорили, что до октября им нельзя занимать 14–15 места, иначе у тренера будут проблемы. В ближайших матчах им нужно срочно побеждать», – сказал Невилл.
В новом сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед занимает 14 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 4 турнирных пункта после 4 сыгранных матчей.
