  «Разочарован в команде». Эмоциональная реакция игрока Ман Юнайтед на фиаско
Англия
15 сентября 2025, 11:21
«Разочарован в команде». Эмоциональная реакция игрока Ман Юнайтед на фиаско

Нуссаир Мазрауи прокомментировал разгром в матче с «Манчестер Сити»

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуссаир Мазрауи

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи с отчаянием высказался о матче с «Манчестер Сити» в четвертом туре Английской Премьер-лиги.

В манчестерском дерби «дьяволы» без шансов уступили на выезде сопернику со счетом 0:3.

«Я чувствую себя плохо. Разочарован в себе, в команде и разочарован за болельщиков, что мы не смогли показать ту игру, которую демонстрировали в последнее время.

Если проигрываешь, но играешь хорошо и создаешь те моменты, которые были у нас в предыдущих матчах, можно найти что-то положительное. Но этого было недостаточно.

Трудно сказать, где именно мы ошиблись, потому что после игры всегда переполнен эмоциями, поэтому я стараюсь успокоиться и проанализировать матч. Иначе я просто показывал бы пальцем на кого-то, а сейчас я этого не делаю. Мы проанализируем игру командой и будем совершенствоваться», – сказал Нуссаир.

