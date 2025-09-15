Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября
15 сентября 2025, 02:29
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 15 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 15 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Верона – Кремонезе

Ggbet 2.66 – 3.13 – 3.13

20:00 Ризеспор – Генчлербирлиги

Ggbet 1.67 – 3.77 – 5.44

21:45 Комо – Дженоа

Ggbet 1.71 – 3.84 – 5.87

22:00 Эспаньол – Мальорка

Ggbet 2.30 – 3.34 – 3.57

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
