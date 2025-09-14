Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
14 сентября 2025, 19:36 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:37
Бразильский нападающий отличился голом в ворота новичка УПЛ

ФК Карпаты

В воскресенье, 14 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Полтава».

Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

На 68-й минуте счет сравнял бразильский нападающий хозяев поля Фабиано. 1:1 на табло стадиона «Украина».

❗️ ВИДЕО. Счет равный. Фабиано забил в ворота Полтавы

Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Карпаты - Полтава Фабиано Родригес Перейра
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
