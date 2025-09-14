Украина. Премьер лига14 сентября 2025, 19:36 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:37
156
0
ВИДЕО. Счет равный. Фабиано забил в ворота Полтавы
Бразильский нападающий отличился голом в ворота новичка УПЛ
14 сентября 2025, 19:36 | Обновлено 14 сентября 2025, 19:37
156
0
В воскресенье, 14 сентября, проходит матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Полтава».
Команды играют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 68-й минуте счет сравнял бразильский нападающий хозяев поля Фабиано. 1:1 на табло стадиона «Украина».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2025, 09:34 9
Двое болельщиков «Динамо» погибли на фронте
Футбол | 14 сентября 2025, 19:12 0
Максим Войток высказал свою позицию
Футбол | 14.09.2025, 15:18
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Футбол | 14.09.2025, 12:36
Комментарии 0
Популярные новости
14.09.2025, 10:27 1
14.09.2025, 04:20 14
12.09.2025, 20:23 11
14.09.2025, 08:42 18
13.09.2025, 00:21 1
13.09.2025, 20:48 11
13.09.2025, 19:54 19