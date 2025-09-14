Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта разбила Лечче, Удинезе одержало минимальную победу над Пизой
Чемпионат Италии
Пиза
14.09.2025 16:00 – FT 0 : 1
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 сентября 2025, 20:19 | Обновлено 14 сентября 2025, 20:27
67
0

Аталанта разбила Лечче, Удинезе одержало минимальную победу над Пизой

В чемпионате Италии сыграли два матча третьего тура Серии А

14 сентября 2025, 20:19 | Обновлено 14 сентября 2025, 20:27
67
0
Аталанта разбила Лечче, Удинезе одержало минимальную победу над Пизой
Getty Images/Global Images Ukraine

14 сентября в матче 3-го тура Серии А встречались «Аталанта» и «Лечче».

В первом тайме гости держались и пропустили только однажды. На 34-й минуте Джорджо Скальвини открыл счет в матче.

Второй тайм был результативнее. На 51-й минуте Де Кателари удвоил преимущество «Аталанты», а на 70-й Никола Залевский сделал его – 3:0.

Еще через три минуты Де Кателари оформил дубль, а Лечче ответило голом Конана Ндри на 82-й минуте.

«Удинезе» на выезде обыграл «Пизу» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Икера Браво.

Серия А. 3-й тур. 14 сентября

Аталанта – Лечче – 4:1

Голы: Скальвини, 34, Де Кателари, 51, 73, Залевский, 70, – Ндри, 82

Пиза – Удинезе – 0:1

Гол: Браво, 14

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Браво (Удинезе).
По теме:
Ман Сити – Ман Юнайтед – 3:0. Дубль Холанда. Видео голов и обзор
Греция – Финляндия – 92:89. Матч за бронзу Евробаскета. Видеообзор матча
ПСЖ – Ланс – 2:0. Баркола оформил дубль, clean sheet Забарного. Видео голов
Аталанта Удинезе Пиза Лечче Аталанта - Лечче чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Серия A
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Футбол | 14 сентября 2025, 20:31 2
Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде
Возвращение через дерби. Ман Сити разбил Ман Юнайтед на Этихаде

Команда Гвардиолы улучшила настроение перед Лигой чемпионов

Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Футбол | 14 сентября 2025, 19:59 9
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью
Проснулись, но не победили. Карпаты и Полтава сыграли вничью

Львовяне по-прежнему идут без побед в чемпионате

ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Футбол | 14.09.2025, 15:18
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Футбол | 14.09.2025, 09:34
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Сегодня мы получили печальную весть»
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14.09.2025, 08:50
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01 1
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 19
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
Кроуфорд мог бы победить Канело. Но имеем слишком много «но»
13.09.2025, 10:00 7
Бокс
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем