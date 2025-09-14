Аталанта разбила Лечче, Удинезе одержало минимальную победу над Пизой

14 сентября в матче 3-го тура Серии А встречались «Аталанта» и «Лечче».

В первом тайме гости держались и пропустили только однажды. На 34-й минуте Джорджо Скальвини открыл счет в матче.

Второй тайм был результативнее. На 51-й минуте Де Кателари удвоил преимущество «Аталанты», а на 70-й Никола Залевский сделал его – 3:0.

Еще через три минуты Де Кателари оформил дубль, а Лечче ответило голом Конана Ндри на 82-й минуте.

«Удинезе» на выезде обыграл «Пизу» со счетом 1:0. Единственный гол на счету Икера Браво.

Серия А. 3-й тур. 14 сентября

Аталанта – Лечче – 4:1

Голы: Скальвини, 34, Де Кателари, 51, 73, Залевский, 70, – Ндри, 82

Пиза – Удинезе – 0:1

Гол: Браво, 14