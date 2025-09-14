Англия14 сентября 2025, 18:26 |
МЮ не проигрывает Ман Сити в основное время 4 дерби подряд. Статистика игр
Сколько раз команды побеждали в противостоянии между собой?
14 сентября 2025, 18:26
Уже сегодня, 14 сентября, состоится очередное манчестерское дерби. «Манчестер Сити» на своем поле в рамках четвертого тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед».
Статистика дерби показывает историческое преимущество «красных дьяволов» – 80 побед.
62 раза побеждал «Манчестер Сити», еще 54 раза была зафиксирована ничья.
В последних четырех матчах между этими командами «Манчестер Юнайтед» не проиграл ни разу в игровое время:
- 06.04.25: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0
- 15.12.24: АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
- 10.08.24: СКА, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти)
- 25.05.24: КА, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
Manchester United hold the all-time lead in the Manchester Derby 🔥💪 pic.twitter.com/R1iRUGQMe7— OneFootball (@OneFootball) September 14, 2025
