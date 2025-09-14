МЮ не проигрывает Ман Сити в основное время 4 дерби подряд. Статистика игр

Уже сегодня, 14 сентября, состоится очередное манчестерское дерби. «Манчестер Сити» на своем поле в рамках четвертого тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед».

Статистика дерби показывает историческое преимущество «красных дьяволов» – 80 побед.

62 раза побеждал «Манчестер Сити», еще 54 раза была зафиксирована ничья.

В последних четырех матчах между этими командами «Манчестер Юнайтед» не проиграл ни разу в игровое время:

06.04.25: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0

15.12.24: АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2

10.08.24: СКА, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти)

25.05.24: КА, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2