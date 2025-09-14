Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МЮ не проигрывает Ман Сити в основное время 4 дерби подряд. Статистика игр
Англия
14 сентября 2025, 18:26 |
185
0

МЮ не проигрывает Ман Сити в основное время 4 дерби подряд. Статистика игр

Сколько раз команды побеждали в противостоянии между собой?

14 сентября 2025, 18:26 |
185
0
МЮ не проигрывает Ман Сити в основное время 4 дерби подряд. Статистика игр
Getty Images/Global Images Ukraine

Уже сегодня, 14 сентября, состоится очередное манчестерское дерби. «Манчестер Сити» на своем поле в рамках четвертого тура АПЛ примет «Манчестер Юнайтед».

Статистика дерби показывает историческое преимущество «красных дьяволов» – 80 побед.

62 раза побеждал «Манчестер Сити», еще 54 раза была зафиксирована ничья.

В последних четырех матчах между этими командами «Манчестер Юнайтед» не проиграл ни разу в игровое время:

  • 06.04.25: АПЛ, Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0
  • 15.12.24: АПЛ, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
  • 10.08.24: СКА, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:1 (7:6 – по пенальти)
  • 25.05.24: КА, Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
По теме:
ВИДЕО. Эрлинг Холанд удвоил перевес Ман Сити над Ман Юнайтед
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор (обновляется)
ВИДЕО. Фил Фоден открыл счет для Ман Сити в дерби против МЮ
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Бокс | 14 сентября 2025, 08:50 46
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира
Кроуфорд перебил Альвареса в Лас-Вегасе и стал абсолютным чемпионом мира

Бой прошел всю дистанцию и завершился единогласной победой американца

Лидер сборной Украины: «Эта страна участвует в преступлениях против нас»
Футбол | 14 сентября 2025, 19:12 0
Лидер сборной Украины: «Эта страна участвует в преступлениях против нас»
Лидер сборной Украины: «Эта страна участвует в преступлениях против нас»

Максим Войток высказал свою позицию

Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Футбол | 14.09.2025, 17:33
Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Воспользовались осечками конкурентов. Колос уверенно победил Зарю
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13.09.2025, 20:48
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футбол | 14.09.2025, 08:10
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
13.09.2025, 08:15
Бокс
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 13
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 18
Футбол
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
13.09.2025, 18:23 23
Футбол
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
13.09.2025, 07:10 7
Футбол
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
12.09.2025, 20:23 11
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем