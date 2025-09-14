Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
Удастся ли МЮ в 10-й раз обыграть Пепа Гвардиолу во главе Манчестер Сити?

Только «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» достигли подобного результата

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 14 сентября, в центральном матче четвертого тура АПЛ состоится встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проигрывал «МЮ» 9 раз во всех турнирах.

Только «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» обыгрывали «горожан» чаще за этот период – 10 раз.

Команды, которым чаще всего проигрывал «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы во всех турнирах

  • 10 – Ливерпуль (24 матча)
  • 10 – Тоттенхэм (24 матча)
  • 9 – Манчестер Юнайтед (25 матчей)
  • 7 – Челси (25 матчей)
  • 4 – Арсенал (24 матча)
  • 4 – Лестер Сити (19 матчей)
