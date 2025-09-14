Удастся ли МЮ в 10-й раз обыграть Пепа Гвардиолу во главе Манчестер Сити?

Сегодня, 14 сентября, в центральном матче четвертого тура АПЛ состоится встреча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы проигрывал «МЮ» 9 раз во всех турнирах.

Только «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» обыгрывали «горожан» чаще за этот период – 10 раз.

Команды, которым чаще всего проигрывал «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы во всех турнирах

10 – Ливерпуль (24 матча)

10 – Тоттенхэм (24 матча)

9 – Манчестер Юнайтед (25 матчей)

7 – Челси (25 матчей)

4 – Арсенал (24 матча)

4 – Лестер Сити (19 матчей)