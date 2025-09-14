4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси
Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может избежать четырехлетней дисквалификации, которая ему грозит из-за найденного в его организме допинга, сообщает Football Insider.
Новые подробности в деле 24-летнего игрока, согласно которым попадание запрещенного вещества в кровь футболиста могло быть связано с инъекциями стволовых клеток, взятых из коровы, могут быть расценены как смягчающие обстоятельства.
В таком случае Михаилу будет грозить не максимальная дисквалификация сроком на четыре года за такого рода нарушение, а на несколько более короткий период времени.
Ранее журналист Football Express назвал теорию с попаданием допинга в организм Мудрика с инъекцией стволовых клеток не такой уж и странной.
Після такого скандалу цього барбітуратного півня ніякий сильний клуб і на поріг не пустить.
Идём дальше. Актовегин и милдронат вводят одновременно,
чтобы усилить терапевтический эффект и повысить устойчивость тканей к гипоксии (дефициту кислорода) за счет их совместного воздействия на метаболические процессы в организме. Оба препарата относятся к группе метаболических средств, улучшают обмен веществ, а их комплексное применение расширяет область действия и улучшает прогноз заболевания.
В постсоветской медицине эти препараты используются по доступной многим цене. Применяют после гипертонических кризов и т.п....
тобто припущення Бурбасятини - факт?
наслідки після трах-тібідох не розглядали...
- - - - -
якщо отой спринтер підставляє лікаря,
то хто із лікарів збірної захоче йому надавати допомогу?
скажуть: тобі всьо - від твоїх болячок ліків нема.
👉👌