4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может избежать четырехлетней дисквалификации, которая ему грозит из-за найденного в его организме допинга, сообщает Football Insider.

Новые подробности в деле 24-летнего игрока, согласно которым попадание запрещенного вещества в кровь футболиста могло быть связано с инъекциями стволовых клеток, взятых из коровы, могут быть расценены как смягчающие обстоятельства.

В таком случае Михаилу будет грозить не максимальная дисквалификация сроком на четыре года за такого рода нарушение, а на несколько более короткий период времени.

Ранее журналист Football Express назвал теорию с попаданием допинга в организм Мудрика с инъекцией стволовых клеток не такой уж и странной.