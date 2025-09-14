Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. 4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
Англия
14 сентября 2025, 11:37 |
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике

Новые подробности по допинговому делу украинского вингера Челси

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может избежать четырехлетней дисквалификации, которая ему грозит из-за найденного в его организме допинга, сообщает Football Insider.

Новые подробности в деле 24-летнего игрока, согласно которым попадание запрещенного вещества в кровь футболиста могло быть связано с инъекциями стволовых клеток, взятых из коровы, могут быть расценены как смягчающие обстоятельства.

В таком случае Михаилу будет грозить не максимальная дисквалификация сроком на четыре года за такого рода нарушение, а на несколько более короткий период времени.

Ранее журналист Football Express назвал теорию с попаданием допинга в организм Мудрика с инъекцией стволовых клеток не такой уж и странной.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Harun Bakircioğlu
Про корову мы еще полгода назад слышали. Это типа новые подробности?
Ответить
+1
New Zealander
Нагадаю, що Шараповій за мельдоній давали 15 місяців дисквалу. Мудрику теж десь так само буде і відкриття проби Б не грає ролі коли є так звані "помякшувальні обставини" 
Ответить
+1
An124_Ukr
Якщо якимось чудом буде нехай 2 роки - то всеодно це чудо за Челсі вже не гратиме. Тут варіант тільки Туреччина в якийсь Самсунспор чи Резіспор ((((
Після такого скандалу цього барбітуратного півня ніякий сильний клуб і на поріг не пустить.
Ответить
+1
Ron Noiill
Звичайно не буде, особливо після відкриття проби Б. Буде 3 , бо рік воно вже не грає.
Ответить
+1
Singularis
Да внесите же ясность.  Препарат из стволовых клеток телят, а не какой то коровы.  И это советский Актовегин.  Который на Западе не признан и запрещён в силу конкурентной борьбы сами знаем каких систем. Как и Милдронат.
 Идём дальше.  Актовегин и милдронат вводят одновременно,
чтобы усилить терапевтический эффект и повысить устойчивость тканей к гипоксии (дефициту кислорода) за счет их совместного воздействия на метаболические процессы в организме. Оба препарата относятся к группе метаболических средств, улучшают обмен веществ, а их комплексное применение расширяет область действия и улучшает прогноз заболевания.
 В постсоветской медицине эти препараты используются по доступной многим цене. Применяют после гипертонических кризов и т.п....
Ответить
0
ТвояМамка
Годик дадут. железно. скриньте
Ответить
0
DK2025
От этой коровы доился ещё серун. Потом ее тайно передали в сборную?! Это ж сколько ей лет... В смысле корове
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
могли бы решить все без пробы б и уже весной начать играть
Ответить
0
ALM
Не 4, а 3.5 роки?
Ответить
0
Burevestnik
ніби це "косяк" лікаря збірної?
тобто припущення Бурбасятини - факт?
наслідки після трах-тібідох не розглядали...
- - - - -
якщо отой спринтер підставляє лікаря,
то хто із лікарів збірної захоче йому надавати допомогу?
скажуть: тобі всьо - від твоїх болячок ліків нема.
Ответить
0
Под Пафосом
Пума, там твой любимый пихарь Кроуфорд победил☝️ Ты рада?
👉👌
Ответить
-1
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Надеемся и молимся чтобы всё обошлось для Миши! 🙏🙏🙏
Ответить
-1
New Zealander
Дуже добре. Це означає що вже зовсім скоро ми його побачимо в таборі збірної адже більшу частину дискваліфікації він вже відбув і там залишиться вже кілька місяців. Всі чекають найшвидшого повернення Мудрика адже без нього збірна докотилася до ручки. Він був найважливішим гравцем збірної, забивав вирішальні голи і віддавав вирішальні асисти. 
Ответить
-1
Pavel_i_C0
Чотири роки за мельдоній ніхто і не отримував.. 2.5 - 3 роки це норма
Ответить
-3
