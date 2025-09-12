Журналист – о Мудрике: «Футбол видел и более странные вещи»

Журналист Football Express Абхиджит Налаваде поделился мыслями относительно информации о том, что допинг в организм украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика мог попасть через инъекцию стволовых клеток, взятых из коровы, которые содержали мельдоний.

«В случае Мудрика это больше похоже не на мошенничество, а на ужасную историю о неудаче. Пока мы не увидим доказательств обратного, мы должны быть готовы принять презумпцию невиновности. Теория с коровой может показаться странной, но футбол видел и более странные вещи», - написал Налаваде в своей статье.

Мудрик находится вне игры с декабря 2024 года - его временно отстранили от футбола, пока не будет вынесен приговор по этому делу. Украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация.

