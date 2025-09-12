Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Журналист – о Мудрике: «Футбол видел и более странные вещи»
Англия
Журналист – о Мудрике: «Футбол видел и более странные вещи»

Абхиджит Налаваде отреагировал на новую информацию по допинговому делу

Журналист – о Мудрике: «Футбол видел и более странные вещи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Журналист Football Express Абхиджит Налаваде поделился мыслями относительно информации о том, что допинг в организм украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика мог попасть через инъекцию стволовых клеток, взятых из коровы, которые содержали мельдоний.

«В случае Мудрика это больше похоже не на мошенничество, а на ужасную историю о неудаче. Пока мы не увидим доказательств обратного, мы должны быть готовы принять презумпцию невиновности. Теория с коровой может показаться странной, но футбол видел и более странные вещи», - написал Налаваде в своей статье.

Мудрик находится вне игры с декабря 2024 года - его временно отстранили от футбола, пока не будет вынесен приговор по этому делу. Украинцу грозит четырехлетняя дисквалификация.

Ранее журналист BBC поделился последними новостями о Мудрике.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
saltim
Скоро Мишаня вернётся. Снова СБУ тянуть в одиночку будет. Ждём.
Ответить
0
