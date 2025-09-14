Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Карпаты – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Карпаты Львов
14.09.2025 18:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
Карпаты – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию мата пятого тура Украинской Премьер-лиги

ФК Карпаты

В воскресенье, 14 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между львовскими «Карпатами» и «Полтава».

Команды сыграют на стадионе «Украина» в городе Львов. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

