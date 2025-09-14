Денис УСТИМЕНКО: «Выходил на поле, чтобы помочь команде»

Форвард «Оболони» Денис Устименко рассказал, как забил на последних минутах в матче против "Динамо" (2:2) в матче 5-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Денис, что для вас означает этот мяч? Он наиболее памятен на данный момент карьеры?

– Сто процентов. Сто процентов. Он останется со мной всегда, я буду помнить, потому что это гол, прежде всего, очень важный для нашей команды, который принес нам зачетный балл, который тоже очень важен в этот период.

– Что чувствовали, когда забивали?

– Если честно, я ничего не чувствовал, я выходил, чтобы помочь команде. Я очень рад, что мне удалось забить и тем самым помочь набрать зачетный балл.

– В моменте со штрафным перед вашим выходом лицом к лицу на последней минуте было много дискуссий. Вы видели эпизод?

– Если честно, я тот момент вообще не увидел. Я видел, что из центра поля могу бежать один в один, просто услышал свисток судьи и первые секунд десять даже не понял, что произошло. Поэтому я даже момента не видел, потому что мне прежде всего нужно было выполнять установку тренера – бежать за спину и занимать пространство за защитниками. Я видел, что мяч может сейчас прийти ко мне, поэтому сразу совершал рывок.

– Какими были наставления тренера перед выходом?

– Он сказал: скорее, скорее выходи. В принципе там такие эмоции были. Я еще до матча знал, что я буду на замене. Ко всем нападающим плюс-минус одни и те же задачи. Я понимал, что мне нужно выйти и что делать на футбольном поле за 25 минут, которые я провел.

– Был ли какой-нибудь отдельный план на второй тайм?

– Я в перерыве не был в раздевалке, разминался на поле, потому даже не знаю, что тренер говорил.

– Что было после игры?

– После игры я стоял с болельщиками, потому тоже пропустил, что говорил президент. Только услышал, что поблагодарили за игру, и президенту понравилось. У нас за эту игру премиальные, поэтому спасибо президенту и всем ребятам за этот матч, за эти положительные эмоции.

– Какая задача была у команды в целом?

– Вся игра строилась на том, чтобы поглощать пространство. Динамо больше играло с мячом, и мы понимали, что когда счет был, например, 1:1, они быстро забили, хотели еще. Они тратили много энергии на атаки, а наша задача – поймать контратаки и провести свою удачную атаку, чтобы создать опасный момент и забить.

– Вам комфортнее выходить из старта или на замену?

– Со старта, конечно, нравится играть, но и на замену тоже. Когда выходишь из старта, много сил теряешь, много на оборону работаем командно, потому бывает, что на шестидесятой минуте уже чувствую усталость. Мы общались на эту тему с тренером. Но форвард должен забивать, это главное. Мои голы дают результат, и это важно для команды. Я стараюсь выполнять свою работу настолько, насколько возможно.