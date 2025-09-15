Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»
Испания
Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»

Испанец – об удалении Дина Хейсена

Хаби АЛОНСО: «Меня разозлила игра этого футболиста Реала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

13 сентября состоялся матч четвертого тура Ла Лиги 2025/26 между командами Реал Сосьедад и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Реале Арена в Сан-Себастьяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сливочных.

Наставник бланкос Хаби Алонсо после завершения матча остался недоволен действиями Дина Хейсена, который получил красную карточку в поединке.

«Я почувствовал облегчение от победы команды, но я был разъярен его поступком. Очевидно, мы говорим о действиях, которых можно было избежать. Таких моментов можно избежать, и никто не сомневается, что это фол. Хейсену стоит улучшить этот элемент в его игре», – сказал Алонсо.

Дмитрий Олейник
