В воскресенье, 14 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Манчестер Сити

Начало сезона у команды сложилось не лучшим образом. По крайней мере из-за травм – на данный момент недоступны Савиньо, Мармуш, Ковачич и Шерки, которые являются важными футболистами для Пепа Гвардиолы.

В 1-м туре чемпионата коллектив разгромил «Вулвз» со счетом 4:0, однако впоследствии проиграл «Тоттенгему» 2:0 и 2:1 уступил «Брайтону». С тремя баллами на счету «горожане» занимают 15-е место в АПЛ.

Манчестер Юнайтед

Не в очень хорошей форме находятся и «красные дьяволы». Новый сезон команда начала с минимального поражения против «Арсенала», а впоследствии сыграла вничью с «Фулгемом». Вкус победы «МЮ» ощутил только в 3-м туре, когда со счетом 3:2 одолел «Бернли» – тогда победный гол на 90+7 минуте с пенальти забил Бруно Фернандеш. В предстоящем поединке из-за травм не поможет команде Кунья, Далот, Мартинес и Маунт.

А вот в Кубке английской лиги коллектив оконфузился. На стадии 1/32 финала «красные дьяволы» вылетели от «Гримсби» из 4-го английского дивизиона, проиграв в серии пенальти со счетом 12:11.

Личные встречи

В последних пяти играх между командами небольшое преимущество имеет «МЮ». «Красные дьяволы» одержали 2 победы, 1 выигрыш на счету «горожан», а еще 2 поединка завершились вничью (правда, в серии пенальти одного из них победил «МС»). Последнее манчестерское дерби в апреле 2025 завершилось вничью 0:0.

Интересные факты

Безвыигрышная выездная серия «МЮ» продолжается уже 5 игр подряд. Команда за это время дважды сыграла вничью и три раза проиграла.

«Манчестер Сити» забивали первыми в 9 из 10 последних играх.

«МЮ» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд (учитывая предсезонку).

Возможные стартовые составы

Манчестер Сити: Доннарума – Гвардиол, Диаш, Хусанов, Нунес – Рейндерс, Родри, Силва – Доку, Голанд, Бобб

Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Мэйну, Каземиро, Диалло – Фернандеш, Мбемо – Шешко

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.