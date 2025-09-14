Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии
Матч начнется 14 сентября в 18:30 по Киеву
В воскресенье, 14 сентября состоится поединок 4-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:30.
Манчестер Сити
Начало сезона у команды сложилось не лучшим образом. По крайней мере из-за травм – на данный момент недоступны Савиньо, Мармуш, Ковачич и Шерки, которые являются важными футболистами для Пепа Гвардиолы.
В 1-м туре чемпионата коллектив разгромил «Вулвз» со счетом 4:0, однако впоследствии проиграл «Тоттенгему» 2:0 и 2:1 уступил «Брайтону». С тремя баллами на счету «горожане» занимают 15-е место в АПЛ.
Манчестер Юнайтед
Не в очень хорошей форме находятся и «красные дьяволы». Новый сезон команда начала с минимального поражения против «Арсенала», а впоследствии сыграла вничью с «Фулгемом». Вкус победы «МЮ» ощутил только в 3-м туре, когда со счетом 3:2 одолел «Бернли» – тогда победный гол на 90+7 минуте с пенальти забил Бруно Фернандеш. В предстоящем поединке из-за травм не поможет команде Кунья, Далот, Мартинес и Маунт.
А вот в Кубке английской лиги коллектив оконфузился. На стадии 1/32 финала «красные дьяволы» вылетели от «Гримсби» из 4-го английского дивизиона, проиграв в серии пенальти со счетом 12:11.
Личные встречи
В последних пяти играх между командами небольшое преимущество имеет «МЮ». «Красные дьяволы» одержали 2 победы, 1 выигрыш на счету «горожан», а еще 2 поединка завершились вничью (правда, в серии пенальти одного из них победил «МС»). Последнее манчестерское дерби в апреле 2025 завершилось вничью 0:0.
Интересные факты
- Безвыигрышная выездная серия «МЮ» продолжается уже 5 игр подряд. Команда за это время дважды сыграла вничью и три раза проиграла.
- «Манчестер Сити» забивали первыми в 9 из 10 последних играх.
- «МЮ» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд (учитывая предсезонку).
Возможные стартовые составы
Манчестер Сити: Доннарума – Гвардиол, Диаш, Хусанов, Нунес – Рейндерс, Родри, Силва – Доку, Голанд, Бобб
Манчестер Юнайтед: Ламменс – Шоу, где Лигт, Йоро – Доргу, Мэйну, Каземиро, Диалло – Фернандеш, Мбемо – Шешко
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.
18:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок за титулы WBC, WBO, WBA, IBF и The Ring состоится в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе
Тренер прокомментировал киевское дерби