ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Голы забили Хакан Чалханоглу и Маркус Тюрам
В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.
После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.
На 65-й минуте дубль в матче оформил Хакан Чалханоглу, сравняв счет. А вывел миланцев вперед гол Маркуса Тюрама на 76-й минуте.
На 83-й минуте забил Кофрен Тюрам и сравнял счет во встрече – 3:3.
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча
«Горняки» сыграли вничью 1:1