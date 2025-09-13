Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Италия
13 сентября 2025, 20:44 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:45
162
0

ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!

Голы забили Хакан Чалханоглу и Маркус Тюрам

13 сентября 2025, 20:44 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:45
162
0
ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Интер

В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

На 65-й минуте дубль в матче оформил Хакан Чалханоглу, сравняв счет. А вывел миланцев вперед гол Маркуса Тюрама на 76-й минуте.

На 83-й минуте забил Кофрен Тюрам и сравнял счет во встрече – 3:3.

ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!

По теме:
Ювентус и Интер устроили невероятный матч-триллер в Серии А
ВИДЕО. Как Ювентус забил Интеру гол на 90+1 минуте в матче Серии А
ВИДЕО. Йылдыз помог Ювентусу выиграть первый тайм суперматча с Интером
Хакан Чалханоглу Маркус Тюрам Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Ювентус - Интер
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Футбол | 13 сентября 2025, 00:14 11
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте

У хозяев поля гол забил Вангелис Павлидис на 59-й минуте матча

Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Футбол | 13 сентября 2025, 20:48 2
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»

«Горняки» сыграли вничью 1:1

Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Футбол | 13.09.2025, 18:23
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Шовковский отреагировал на катастрофу Динамо в матче против Оболони
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Бокс | 13.09.2025, 00:59
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 13.09.2025, 16:11
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
12.09.2025, 04:01 7
Футбол
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
Тайсон Фьюри обратился с предложением к будущему сопернику Усика
13.09.2025, 00:21
Бокс
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 5
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем