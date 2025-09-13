В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

На 65-й минуте дубль в матче оформил Хакан Чалханоглу, сравняв счет. А вывел миланцев вперед гол Маркуса Тюрама на 76-й минуте.

На 83-й минуте забил Кофрен Тюрам и сравнял счет во встрече – 3:3.

ВИДЕО. Настоящее дерби в Италии. Ювентус и Интер уже забили шесть голов!