Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНТОНЕНКО: «Если бы не наша ошибка, Динамо было бы тяжело и в первом тайме»
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:25 |
336
2

АНТОНЕНКО: «Если бы не наша ошибка, Динамо было бы тяжело и в первом тайме»

Главный тренер Оболони прокомментировал результат матча с Динамо (2:2)

13 сентября 2025, 20:25 |
336
2
АНТОНЕНКО: «Если бы не наша ошибка, Динамо было бы тяжело и в первом тайме»
А. Попов. Александр Антоненко

Главный тренере команды Оболонь Александр Антоненко прокомментировал результат матча пятого тура УПЛ с Динамо Киев (2:2):

– У нас позитивные эмоции, какие тут могут еще быть комментарии. Только позитивные эмоции.

Мы постоянно готовимся к сопернику, к любому сопернику. Абсолютно всех уважаем, но никого не боимся. Отсюда и получается такой результат. Настраивали ребят целый цикл только на позитивный результат.

Да, сегодня у нас не было много моментов, но нам противостояла хорошая команда, чемпион страны, в составе которой есть сборники разных стран, и которая выступает в еврокубках. Но если бы не наша ошибка, то «Динамо» было бы тяжело и в первом тайме.

– Вы были на матче «Динамо» – «Полесье» в прошлом туре. Что для себя вынесли из той игры?

– Мы понимали, что «Динамо» с нами сыграет иначе. В том матче киевляне где-то отдали «Полесью» мяч и владели пространством. Сегодня «Динамо» владело мячом, а мы – пространством.

– Довольны ли вы игрой, которую сегодня показала ваша команда?

– Не один тренер не может быть доволен игрой своей команды. Тем более, мы пропустили два мяча, это ошибки, которые надо исправлять.

Результатом матча мы довольны, но игрой – нет. Мы довольны отношением игроков к матчу, их характером. «Динамо» с мая прошлого года не проигрывает в чемпионате Украины, и мы говорили ребятам, что не может команда постоянно работать на победу. Мы видели недостатки в игре «Динамо». Это их дело, но главное, что, кажется, этими недостатками у нас получилось воспользоваться.

Сегодня подавляющая часть киевских болельщиков на стадионе болела не за «Динамо». Чья это заслуга?

– Игроков. Уверен в этом. Как сказал президент «Оболони», кажется, у нас прибавляется болельщиков.

Видеообзор матча Оболонь – Динамо (2:2)

По теме:
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Бартулович высказался о пенальти и ничьей в матче против Шахтера
ФОТО. Ругались с судьей. Игроки матча Металлист 1925 – Шахтер разбили двери
Александр Антоненко пресс-конференция Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Динамо Киев от Шурика
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 13 сентября 2025, 20:39 0
Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Фиорентина – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Футбол | 13 сентября 2025, 07:45 3
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа
Динамо отказалось от двух футболистов из-за нарушения комендантского часа

Место в клубе не нашлось для Кремчанина и Герича

Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 13.09.2025, 16:00
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Футбол | 13.09.2025, 00:01
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Бокс | 13.09.2025, 08:15
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Тайсон ФЬЮРИ: Этот бой – фантастика. Поединок двух величайших имен в боксе
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
і відеоогляд не просто подивитись,
бо там порно...  
Ответить
0
Alexander Киев
Тут палка із 2х кінців, ОПЗЖ вам також могло забивати і закривати матч. Нічия насправді по ділу, на більше і розраховувати не варто, на словах, на полі все було видно 👌
Ответить
-3
Популярные новости
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 41
Футбол
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 76
Футбол
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
Ларри Холмс назвал фальшивкой одну из величайших легенд бокса
12.09.2025, 03:25
Бокс
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
12.09.2025, 03:37 2
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
12.09.2025, 03:30 10
Бокс
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
Ф'ЮРИ: «Он опережает всех боксеров. Его уровень мастерства – нонсенс»
13.09.2025, 00:59 1
Бокс
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
13.09.2025, 04:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем