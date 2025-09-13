АНТОНЕНКО: «Если бы не наша ошибка, Динамо было бы тяжело и в первом тайме»

Главный тренере команды Оболонь Александр Антоненко прокомментировал результат матча пятого тура УПЛ с Динамо Киев (2:2):

– У нас позитивные эмоции, какие тут могут еще быть комментарии. Только позитивные эмоции.

Мы постоянно готовимся к сопернику, к любому сопернику. Абсолютно всех уважаем, но никого не боимся. Отсюда и получается такой результат. Настраивали ребят целый цикл только на позитивный результат.

Да, сегодня у нас не было много моментов, но нам противостояла хорошая команда, чемпион страны, в составе которой есть сборники разных стран, и которая выступает в еврокубках. Но если бы не наша ошибка, то «Динамо» было бы тяжело и в первом тайме.

– Вы были на матче «Динамо» – «Полесье» в прошлом туре. Что для себя вынесли из той игры?

– Мы понимали, что «Динамо» с нами сыграет иначе. В том матче киевляне где-то отдали «Полесью» мяч и владели пространством. Сегодня «Динамо» владело мячом, а мы – пространством.

– Довольны ли вы игрой, которую сегодня показала ваша команда?

– Не один тренер не может быть доволен игрой своей команды. Тем более, мы пропустили два мяча, это ошибки, которые надо исправлять.

Результатом матча мы довольны, но игрой – нет. Мы довольны отношением игроков к матчу, их характером. «Динамо» с мая прошлого года не проигрывает в чемпионате Украины, и мы говорили ребятам, что не может команда постоянно работать на победу. Мы видели недостатки в игре «Динамо». Это их дело, но главное, что, кажется, этими недостатками у нас получилось воспользоваться.

– Сегодня подавляющая часть киевских болельщиков на стадионе болела не за «Динамо». Чья это заслуга?

– Игроков. Уверен в этом. Как сказал президент «Оболони», кажется, у нас прибавляется болельщиков.

Видеообзор матча Оболонь – Динамо (2:2)