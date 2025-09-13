Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Оболони рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 20:30 | Обновлено 13 сентября 2025, 20:36
Киевское дерби завершилось вничью 2:2

ФК Оболонь. Александр Антоненко

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал ничью с «Динамо» в матче 5-го тура УПЛ (2:2):

«Мы постоянно готовимся к сопернику, к любому сопернику. Абсолютно всех уважаем, но никого не боимся. Отсюда и получается такой результат. Настраивали ребят весь цикл только на положительный результат.

Да, сегодня у нас не было много моментов, но нам противостояла хорошая команда, чемпион страны, в составе которой есть сборники разных стран, и которая выступает в еврокубках. Но если бы не наша ошибка, то «Динамо» было бы тяжело и в первом тайме», – сказал Антоненко.

Александр Антоненко Динамо Киев Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: Динамо Киев от Шурика
