Тренер Оболони рассказал, как клубу удалось шокировать Динамо в матче УПЛ

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал ничью с «Динамо» в матче 5-го тура УПЛ (2:2):

«Мы постоянно готовимся к сопернику, к любому сопернику. Абсолютно всех уважаем, но никого не боимся. Отсюда и получается такой результат. Настраивали ребят весь цикл только на положительный результат.

Да, сегодня у нас не было много моментов, но нам противостояла хорошая команда, чемпион страны, в составе которой есть сборники разных стран, и которая выступает в еврокубках. Но если бы не наша ошибка, то «Динамо» было бы тяжело и в первом тайме», – сказал Антоненко.